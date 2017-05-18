Игорь Додон: Смешанная избирательная система устраивает и непарламентские партии

Президент Игорь Додон считает, что смешанная избирательная система устраивает все партии, в том числе и те, которые не преодолевают избирательный порог. В то же время, глава государства отрицает наличие соглашения с демократами по поводу изменения избирательной системы и объединения двух законопроектов. Более того, президент утверждает, что он не отказался от идеи роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Заявления на этот счёт были сделаны в ходе интервью для радиостанции Europa Liberă, передаёт IPN.

Игорь Додон отметил, что смешанная система устраивает политические партии, а протесты и заявления, которые звучат сегодня, скорее являются попытками обозначить свою политическую позицию. В основном, по словам президента, речь идёт о партиях, утративших доверие населения – ПДС, ПППДП, ППНП, ПКРМ. Но даже при этом данные политформирования могли бы продвигать своих депутатов в избирательных округах. „Потому эти партийные лидеры должны очень чётко сказать, что протесты не имеют ничего общего с интересами граждан, что они пытаются нажить политический капитал. Да, они пытаются найти для себя место на политической арене”, - считает глава государства.

Говоря о реформировании правительства, президент отметил, что в идеале результатом реформы должно стать новое правительство, назначенное новым парламентом, сформированным по итогам досрочных выборов. Игорь Додон сообщил, что целью по-прежнему остаются роспуск парламента и досрочные выборы, так как, по его словам, нынешний законодательный орган не является репрезентативным для выборов 2014 года, поскольку на тех выборах ДПМ набрала лишь 17% голосов, но сегодня контролирует парламентское большинство, и это неправильно. Президент выступает за меньшее число министерств и очень внимательный подход к назначению министров.

Комментируя заявления Андриана Канду о том, что если президент допускает отклонения от конституционных норм, будь то в случае перестановок в правительстве или при промульгировании законов – то всему этому ведётся учёт, и в один прекрасный день президент может увидеть себя отстранённым от должности, Игорь Додон сообщил, что учёт ведёт не один только Канду. „Мы тоже ведём учёт, и люди ведут учёт, как по поводу миллиарда, так и многих других вещей. И если он собирается отстранять меня от должности – пусть начинает сегодня, но не забывает о том, что отстранение предусматривает проведение в течение 30 дней референдума, подразумевающего вотум доверия или недоверия президенту”, - отметил глава государства.

Комментируя возможное прекращение финансирования со стороны Европейского союза, президент сказал, что если это прекращение финансирования приведёт к проблемам для правительства и к досрочным парламентским выборам, то он приветствует прекращение финансирования. По его мнению, поддерживать нужно реформы, а не правительство и парламентское большинство.

Президент отметил, что в следующем году, когда власть сменится в результате досрочных или очередных парламентских выборов, придёт новое большинство. Глава государства также сообщил, что уже начал переговоры по этому поводу, ежегодно будет не менее 500 миллионов – одного миллиарда долларов. Игорь Додон уклонился от ответа на вопрос, откуда будут поступать эти деньги, но отметил, что „не обязательно от Европейского союза и Международного валютного фонда”.