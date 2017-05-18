В Госуниверситете открыли капсулу времени, замурованную в колонне полвека назад

Привет из прошлого получили студенты Госуниверситета. Там открыли капсулу времени, замурованную в колонне полвека назад. Отправители, конечно, были уверены, что пишут продолжателям дела коммунизма.

Послание из прошлого нынешние студенты читали по очереди. Был на церемонии и один из отправителей - Андрей Бужоряну. Он говорит, что отлично помнит тот день.

"Я горжусь, что дожил до этого момента", - сказал бывший студент Госуниверситета Молдовы Андрей Бужоряну.

Письмо станет экспонатом университетского музея, а в капсулу времени положили другое послание, адресованное будущим студентам, и флеш-карту.

"Надеюсь, тогда еще будут USB-порты, и студенты смогут посмотреть видео, которое мы для них записали".

"Мы пожелали будущим студентам быть ответственными, активными и прилежными".

"Нашей стране необходима эффективная система образования. А это требует инвестиций. Но люди должны понимать, что без этого все будет потеряно", - отметил ректор Госуниверситета Молдовы Георге Чокан.

Новую капсулу должны открыть в 2046 году, когда госуниверситету исполнится 100 лет.