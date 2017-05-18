Тирасполь плачется США: Молдавско-украинский контроль на границе недопустим!

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Тирасполе с послом США в Молдове Джеймсом Петтитом. В рамках встречи особое внимание было уделено возможной установке совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на приднестровском участке границы.

«Приветствуем ваше стремление к прямым контактам. Накопилось много проблем,но они все решаемы. Главное, чтобы было желание их решать», — передает слова Красносельского издание «Новости Приднестровья».

В свою очередь Джеймс Петтит отметил, что США как участник формата «5+2» заинтересованы в диалоге с Приднестровьем.

«Мы хотим помогать, способствовать процветанию, улучшению условий жизни в Приднестровье. Но многое зависит не только от нас, но от Молдовы и международных партнеров», — заметил Джеймс Петтит.

Особое внимание в ходе встречи было уделено планам Молдовы и Украины установить на приднестровском сегменте границы совместный таможенно-пограничный контроль. Лидер Тирасполя обстоятельно аргументировал позицию о недопустимости реализации данной «деструктивной меры», отмечает издание.

Петтит также выразил сожаление о том, что не была достигнута договоренность об очередной встрече в формате «5+2». Также вызывают вопросы темп и отсутствие результатов в переговорном процессе, подчеркнул дипломат.

«Все мы ждем прогресса в переговорном процессе. Несмотря на заверения молдавских политиков о готовности к диалогу, в итоге пересматриваются вопросы,которые долгое время остаются нерешенными. Но мы не теряем надежду на прогресс в переговорном процессе», — отметил посол США.

Напомним, молдавские власти неоднократно заявляли, что цель установления совместного с Украиной контроля на КПП «Кучурган» — борьба с контрабандой наркотиков и оружия. Кроме того, Молдова и Украина намерены установить ещё 13 пунктов пропуска на этой границе.

С момента объявления инициативы, Тирасполь не раз выражал несогласие и даже предупреждал Кишинев о возможной эскалации конфликта из-за близости приднестровских и молдавских работников Таможенной службы и Пограничной полиции. В свою очередь Кишинев подчеркивал, что молдавские сотрудники будут безоружны.

Ранее президент Игорь Додон обсудил с Карасиным Приднестровье. Глава государства подтвердил Deschide.MD, что обсуждались все вопросы, связанные с регионом. Кроме того, Кремль назвал «весьма позитивным шагом» заявления Игоря Додона о готовности взаимодействовать с руководством Приднестровья.