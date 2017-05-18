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Общество
МВД надеется не допустить миграционный кризис
18.05.2017

МВД приложит все усилия для решения миграционного кризиса, как на национальном, так и на международном уровнях.
Об этом сообщил в среду замминистра внутренних дел Олег Бабин на международной конференции "Лучшие практики ОБСЕ и мира в интеграции мигрантов" в Кишиневе.

Он отметил, что важно соблюдать все правовые нормы, как в отношении мигрантов, так и в отношении граждан принимающей страны. Еще в 2012 г. министерство разработало эффективный механизм интеграции мигрантов в общество - через доступ к рынку труда и соцуслугам.

"Интеграция мигрантов является важной частью стратегии развития МВД и Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС", - сказал Бабин.

Представитель ОБСЕ Кристин Хирст (Christine Hirst) отметила, что "для многих стран-участниц организации проблема интеграции мигрантов является совсем новой.

"На конференции собрались эксперты из 14 стран. Через общение со специалистами и представителями власти Молдова получит всю необходимую информацию о современной миграционной политике", - сказала она.

По словам представитель Международной организации по миграции (IOM) Антонио Полоса (Antonio Polosa), "интеграция мигрантов должна проходить по двум путям: "политике включения", то есть обеспечение работой, доступа к соцуслугам и жилью, а также "политики сплочения" - через предотвращения случаев дискриминации по национальному, религиозному и другим мотивам.

"В Молдове благодаря сотрудничеству государственных структур, неправительственных организаций, представителей Евросоюза, ОБСЕ и посольства США выпущено 13 тематических брошюр для лучшего информирования, как мигрантов, так и граждан республики, общим тиражом более 20 тыс. экземпляров. Издана книга "Интеграция иностранцев в Молдове", проведены многочисленные конференции по способам выявления и предотвращения преступлений, совершенных на почве ненависти. Наша основная цель: через обучение, общение, максимально интегрировать мигрантов в европейское общество к 2030 г.",- сказал эксперт.


 
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