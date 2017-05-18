Epic Sax Guy: Мы не имели права упустить второй шанс на "Евровидении"

Алексей Дончу

Эксклюзивное интервью саксофониста группы SunStroke Project Сергея Степанова NOI.md

Музыкальный коллектив SunStroke Project занял третье место в финале «Евровидения – 2017», показав лучший результат за всю 12-летнюю историю участия Молдовы в этом престижном международном песенном конкурсе. Сразу после выступления нашей группы корреспонденту NOI.md удалось побеседовать с саксофонистом Сергеем Степановым, известным также как Epic Sax Guy, который попал в Книгу рекордов «Евровидения» и стал настоящей легендой конкурса. Он рассказал не только об участии в этом конкурсе, но и чем стал интересен для компании Apple.



- SunStroke Project штурмовал сцену «Евровидения» не впервые, группа уже представляла Молдову на этом международном конкурсе в 2010 году в Осло вместе с певицей Олей Тира. Ощущаете ли вы разницу между этими событиями?



- На «Евровидении» в 2010 году мы были моложе и горячее, более свободными, если так можно сказать. В то же время сейчас мы себя чувствуем более уверенно. У нас уже сложившаяся большая творческая команда, более мощное продюсирование, присутствует финансовая поддержка. SunStroke Project стал узнаваемым, полюбился европейской публике.



Что касается самого «Евровидения», то в Киеве всё так же хорошо организовано, как и в Осло. Конкурс остаётся конкурсом, меняется только страна. В то же время с каждым годом масштаб этого международного музыкального события растёт, оно выходит на более новый качественный уровень. Конечно, на Украине в какой-то степени проще из-за отсутствия языкового барьера, территориальной близости к нашей стране. Да и с экономической точки зрения – намного дешевле, чем в Норвегии.



- На «Евровидении» команды некоторых конкурсантов тратят на раскрутку миллионы евро, что, однако, не гарантирует им топовых позиций. Артисты не любят говорить о финансовой стороне своей работы, но известно, что бюджет Молдовы на этом конкурсе всегда довольно скромен. Удалось ли обеспечить достаточную поддержку в этом году? Насколько существенной была помощь со стороны президента Игоря Додона, под патронатом которого SunStroke Project участвовал в «Евровидении»?



- Мы очень благодарны господину президенту за то, что он отозвался, нашёл возможность лично принять нас и обеспечить необходимое содействие. В бюджете не предусмотрено денег на поддержку таких проектов, поэтому определённая сумма была выделена из фонда Iubesc Moldova. Этих средств оказалось достаточно на организацию двух евротуров по продвижению песни «Hey Mamma!» для европейской аудитории, а также, собственно говоря, на наше участие в самом «Евровидении» в Киеве.



Этот международный песенный конкурс, как и любое масштабное шоу, требует финансовых вложений не только со стороны организаторов, но и участников. Сценические костюмы, подготовка номера, промо-кампания, сама поездка на конкурс и проживание – всё это выливается в серьёзные затраты. Конечно, в определённой части нам пришлось вложить и собственные средства, привлечь спонсоров, в том числе для съёмки официального конкурсного видео на песню «Hey Mamma!». Музыкальный клип, и в целом промо-кампания – важные составляющие для продвижения конкурсанта на «Евровидении».



Наш бюджет был достаточно скромным, но благодаря поддержке господина Додона мы смогли позволить себе решить самые необходимые задачи, которые стоят перед участниками в преддверии конкурса. Однако хотел бы подчеркнуть, что очень важна не только финансовая сторона, но и моральная поддержка со стороны президента страны.



Ни один молдавский артист не был в ситуации, когда глава государства пишет, что смотрел этот песенный конкурс и вместе с семьёй болел за национальную команду. Наш коллектив – первый, кто получил такую поддержку. Поздравления и добрые пожелания со стороны президента, высказанные после полуфинала «Евровидения», сыграли свою роль в том, чтобы достойно представить страну в финале международного конкурса.



- Судя по отзывам, многим запомнилась масштабная Moldovan Party, которая прошла в Киеве накануне первого полуфинала конкурса и собрала много артистов, гостей «Евровидения» и другой публики. Хотя в то же время в другом месте проходила Ukrainian Party с участием местных звезд. Каковы впечатления от этого мероприятия?



- Официальная молдавская вечеринка в рамках «Евровидения – 2017» была организована национальной делегацией нашей страны. Мы, как участники конкурса, помогали, чем могли. Да и в целом делегация в лице руководителя Виталие Кожокару обеспечила существенную поддержку нашего участия в конкурсе, взяв на себя основные организационные моменты.



Что касается Moldovan Party, то было очень весело. Мероприятие прошло в дружеской, тёплой и доброжелательной атмосфере и закончилось под утро. Все гости уходили довольными, благодарили за отлично проведённое время.



Честно говоря, поначалу, когда мы узнали о проведении в тот же вечер Ukrainian Party, то немного напряглись. Переживали, что будет сложно собрать народ. Хотелось, чтобы как можно больше наших друзей провели время в настоящей атмосфере нашей страны. Однако переживания были напрасными, гости сделали правильный выбор – в пользу нашего мероприятия! Не заставили себя ждать и почти все приглашённые нами артисты из ряда других стран, участвующих в «Евровидении».



Это, кстати, была вторая национальная вечеринка за всю историю участия Молдовы в «Евровидении». Первая прошла в 2005 году, тоже в Киеве, когда представители нашей страны - группа Zdob Si Zdub - впервые участвовали в этом музыкальном конкурсе.



- Многие считают одним из главных символов успеха SunStroke Project образ «эпичного саксофониста» - Epic Sax Guy, который стал своеобразным брендом, объектом пародий и подражания. Существует ли конкуренция, творческие разногласия внутри коллектива?



- В работе, а тем более в творческой деятельности, разное бывает. Но все наши разногласия мы разрешаем очень оперативно. Мы уже давно прошли период, когда можно было говорить о какой-то конкуренции. Сегодня каждый из нас знает свою задачу. Кроме того, у нас общие взгляды на музыку и общие цели.



А Epic Sax Guy – это бренд, раскрученный не мною лично, а работой всей нашей творческой команды. Плюс немного удачи и помощи со стороны наших поклонников. Замечательно, что возвращение этого образа на сцену «Евровидения» нашло поддержку у зрительской аудитории. Мне приятно, что для многих фанатов этого шоу Молдова ассоциируется в том числе и с моим именем.



После конкурса в Осло в 2010 году образу Epiс Sax Guy было посвящено много аккаунтов в сети, но самое популярное видео с саксофонным проигрышем набрало в YouTube порядка 62 млн просмотров. Кроме того, были разного рода пародии, игры, фейки... Моё исполнение этой мелодии также использовано в двух видео-приложениях для айфонов компании Apple. Будем надеяться, что после «Евровидения» в Киеве Интернет «взорвётся» новыми рекордами!



- На «Евровидении – 2017» появление участников группы SunStroke Project неизменно сопровождалось повышенным вниманием публики: люди хотели пообщаться, сфотографироваться, получить автографы. Тяжело ли нести бремя популярности и как вы оцениваете достигнутый результат?



- Это бывает не так легко, но в то же время – это приятные моменты нашей работы. Без поддержи фанатов, а также молдавской диаспоры, мы не добились бы такого результата. Мы долго ждали этой возможности и мечтали о том, чтобы достойно представить нашу страну на этом грандиозном европейском музыкальном конкурсе.



SunStroke Project был дан второй шанс на «Евровидении», и мы не имели никакого права его упустить. Последние месяцы прошли под лозунгом «Работать, работать и ещё раз работать!». Постоянные репетиции и выступления, минимум отдыха – всё это позволило подойти к конкурсу достаточно подготовленными. В результате наша команда сделала всё возможное, чтобы оправдать оказанное доверие, пройти в финал и представить Республику Молдова на самом высоком уровне.



- Спасибо за интервью и поздравляем ваш творческий коллектив с заслуженным победным результатом!