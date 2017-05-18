В Кишиневе "скорая" дважды отказалась госпитализировать тяжелобольного

В Кишиневе работники скорой помощи дважды отказались госпитализировать тяжелобольного молодого человека в предкоматозном состоянии.

Бригада скорой помощи в Кишиневе дважды отказалась транспортировать в больницу человека в предкоматозном состоянии.

Об этом сообщила корреспонденту Sputnik жительница Кишинева, известная в сферах журналистики и развлекательной индустрии, Валерия Бобочел, мать Алексея — больного, о котором идет речь.



Как уже ранее писал Sputnik, Алексей Бобок страдает синдромом миодистрофии Дюшенна. Этот постоянно прогрессирующий тяжелый недуг парализует мышцы тела. Алексей не может самостоятельно передвигаться, и за ним требуется постоянный уход. Как сообщила Валерия, любое отклонение от режима лечения и опоздание с медицинским вмешательством при каком-либо форс-мажоре может обернуться для таких больных необратимыми последствиями. "Именно такой форс-мажор произошел девятого мая. Мы с Алексом поехали на мемориал. В какой-то момент человек, которому я всего на несколько минут доверила коляску, в которой перемещается сын, не удержал ее. Коляска вместе с Алексом упала на землю. В тот же день, уже дома, у него началось резкое ухудшение состояния", — рассказала Валерия. Увидев, что происходит с ее ребенком, она решила вызвать "скорую". Но приехавшая на место бригада врачей отказалась везти молодого человека в больницу, не назвав никаких причин этого своего решения.



Алексей в это время уже не мог разговаривать, есть и пить самостоятельно. У него даже не было сил сидеть. Большую часть времени в ожидании "скорой" парень лежал без сил, а мать держала его голову.



"К сыну в комнату эти "врачи" даже не вошли. Все "консультации" они проводили в коридоре. От меня и моих друзей, которые приехали помочь, в адрес этих, с позволения сказать, докторов посыпались вопросы о том, почему они не вызывают другую бригаду. Тогда один из бригады "скорой" начал куда-то звонить по мобильному телефону и жаловаться, что мы не хотим… усадить в кресло и повести в больницу на машине человека в бессознательном состоянии, которые уже еле дышал! ", — отметила Валерия.

При этом, когда Валерия стала фотографировать визитеров, они почему-то отвернулись, решив не показывать лица после такого своего поведения в отношении беспомощного, больного человека. Когда эта же бригада работников скорой помощи заявилась в квартиру после второго вызова и также отказалась что-либо предпринять, Валерии от бессилия просто хотелось плакать. Спасло двадцатилетнего Алекса то, что очень часто помогает в нашей стране, где многие государственные институты дышат на ладан — личное знакомство Валерии с министром здравоохранения Руксандой Главан.





Отчаявшаяся мать, решив стучаться во все двери, набрала номер чиновницы около 23.00, когда больше не на кого было надеяться, и, преодолевая эмоции, объяснила всю ситуацию. И только тогда приехали адекватные, по словам Валерии, врачи скорой помощи. Алексея привезли в Институт неврологии и нейрохирургии на улице Короленко и оказали там необходимую помощь. Позже парня перевели в Республиканскую больницу. Вот уже неделю он находится состоянии медикаментозной комы. И виной тому, уверена Валерия, то, что горе-врачи "украли" у ее сына драгоценные часы жизни.



"Чем больше я сейчас читаю в интернете о быстром реагировании при подобной проблеме, тем больше понимаю, что это время бездействия бригады "скорой" оказалось самым важным для сына. И если бы в третий раз не приехали настоящие профессионалы, то Алекс был бы уже мертв! Если бы его сразу увезли в реанимацию, то такого состояния, как у него сейчас, не было бы. Из-за этих работников скорой помощи самое драгоценное время было упущено. Таких людей близко нельзя подпускать к больным людям! Я тогда спросила одного из них: "А если бы с Вашим сыном такое случилось?". Мне ответили народной присказкой: "Господи, убереги!" (молд. — Doamne fereşte!). Была от них еще одна фраза, повергшая меня в еще больший шок: "Вам что, лень самой померить температуру? Мы запишем и уйдем"", — заключила Бобочел.