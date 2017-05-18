В Кишиневе "скорая" дважды отказалась госпитализировать тяжелобольного

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Здоровье
В Кишиневе работники скорой помощи дважды отказались госпитализировать тяжелобольного молодого человека в предкоматозном состоянии.
Бригада скорой помощи в Кишиневе дважды отказалась транспортировать в больницу человека в предкоматозном состоянии.
Об этом сообщила корреспонденту Sputnik жительница Кишинева, известная в сферах журналистики и развлекательной индустрии, Валерия Бобочел, мать Алексея — больного, о котором идет речь.
Как уже ранее писал Sputnik, Алексей Бобок страдает синдромом миодистрофии Дюшенна. Этот постоянно прогрессирующий тяжелый недуг парализует мышцы тела. Алексей не может самостоятельно передвигаться, и за ним требуется постоянный уход. Как сообщила Валерия, любое отклонение от режима лечения и опоздание с медицинским вмешательством при каком-либо форс-мажоре может обернуться для таких больных необратимыми последствиями. "Именно такой форс-мажор произошел девятого мая. Мы с Алексом поехали на мемориал. В какой-то момент человек, которому я всего на несколько минут доверила коляску, в которой перемещается сын, не удержал ее. Коляска вместе с Алексом упала на землю. В тот же день, уже дома, у него началось резкое ухудшение состояния", — рассказала Валерия. Увидев, что происходит с ее ребенком, она решила вызвать "скорую". Но приехавшая на место бригада врачей отказалась везти молодого человека в больницу, не назвав никаких причин этого своего решения.
При этом, когда Валерия стала фотографировать визитеров, они почему-то отвернулись, решив не показывать лица после такого своего поведения в отношении беспомощного, больного человека. Когда эта же бригада работников скорой помощи заявилась в квартиру после второго вызова и также отказалась что-либо предпринять, Валерии от бессилия просто хотелось плакать. Спасло двадцатилетнего Алекса то, что очень часто помогает в нашей стране, где многие государственные институты дышат на ладан — личное знакомство Валерии с министром здравоохранения Руксандой Главан.
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