Заседаний парламента на этой неделе не будет - некому руководить

На этой неделе отечественный законодательный орган фактически не работает. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке депутат от фракции ПКРМ Инна Шупак.

«Как оказалось, причина отсутствия заседаний Парламента на этой неделе банальна: заседания просто некому вести. А. Канду в Польше, В. Витюка Плахотнюк взял с собой в Вашингтон, а место второго вице-спикера пока вакантно. Так и живем», - сообщила Шупак.

Напомним, относительно кандидатуры второго вице-спикера Адриан Канду недавно высказался в том духе, что он «желал бы видеть на этом посту представителя оппозиции и, желательно, женщину».