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Сырбу про расширенные полномочия президента: Додон может закатать губу
18.05.2017

Вице-председатель Демократической партии (ДПМ) Сергей Сырбу сообщил после встречи с экспертами Венецианской комиссии, что инициатива о расширении полномочий главы государства для роспуска парламента не будет утверждена. По его словам, Игорь Додон выходит за рамки Конституции и нарушает принцип разделения ветвей власти.

«Сразу хочу сказать: Додон может закатать губу! Парламент не будет распущен так, как хочет президент. Именно это сообщение мы передали экспертам Венецианской комиссии. Мы категорически против этой популистской инициативы, которая, скорее, продолжением предвыборных обещаний. Этот политический шантаж парламента Додоном недопустим», — сказал Сырбу.

Вице-председатель Демпартии считает, что инициатива президента недопустима в парламентской республике.

«В парламентской республике недопустим роспуск парламент из-за того, что проект бюджета не был принят в течение двух месяцев. Абсолютно неприемлем роспуск парламента после простой консультации с фракциями. Абсолютно недопустим подобный шантаж и роспуск парламента, в случае, если не было принято решение по итогам консультативного референдума. Это инициатива выходит за рамки Конституции и нарушает принцип разделения ветвей власти и статус парламентской республики», — сказал он.

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