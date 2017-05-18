Vox populi: как жители Молдовы относятся к ЛГБТ-шествию

В очередной раз в столице проходит ЛГБТ-фестиваль "Moldova Pride" на сей раз под слоганом "Без страха". Почему часть жителей не поддерживают подобные акции, узнавал корреспондент "Sputnik Молдова" в экспресс-опросе на улицах Кишинева

Уже ежегодно проводимые в Молдове мероприятия ЛГБТ-активистов традиционно сопровождаются непониманием и даже сопротивлением части общества.

"Я считаю, что это каким-то образом дестабилизирует наше общество. Я человек, который застал советский режим, и я чувствую, что такие мероприятия способствуют увеличению числа подобных людей. В основном, это действует на молодежь, а молодежь в пубертатном возрасте не стабильна. Сопутствующим фактором для распространения этого явления можно считать гей-парады",- отметила жительница столицы. Другой представитель более старшего поколения поддерживает мнение предыдущей собеседницы.

"Может в Европе где-то и возможно, но в Молдове совсем другой менталитет. Видимо, открытость привела к этому. Представляете себе парад геев? Выйдут еще голыми или прикроются только листьями спереди. Юмор ходячий", — поделился он.

Стоит отметить, что среди жителей столицы есть и те, кто более лоялен к положению секс-меньшинств в республике.

"У нас в широких массах довольно-таки стереотипное сознание. На все навешивают свои ярлыки и много негатива касательно нетрадиционной сексуальной ориентации. Мое отношение не то чтобы положительное, просто я представляю себе какая на человеке нагрузка, когда он не такой как другие", — рассказал корреспонденту один из опрошенных мужчин. Некоторые из кишиневцев и вовсе не знают о жизни представителей ЛГБТ в Молдове.

"Я никогда не знал, что проводится подобное, я первый раз это слышу. Меня эта тема никогда не затрагивала. Мне вообще все-равно. Думаю, если бы оказался рядом с этими людьми, меня просто бы это не касалось", — ответил молодой человек.

В рамках ЛГБТ-фестиваля "Moldova Pride" планируется проведение ряда культурных событий от фотовыставок до вечерних тусовок. Организатор, "GENDERDOC-M" заявляет, что намеченные мероприятия внесут значительный вклад в рост уважения к представителям секс-меньшинств Молдовы. Завершится программа фестиваля привычным маршем, однако место сбора участников и маршрут шествия пока остаются в секрете.