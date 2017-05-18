СМИ о визите лидера ДПМ в США: Куда, на чем, зачем

Пресс-служба Демократической партии сообщила в четверг, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк находится с визитом в США.

Как передает агентство «Инфотаг» в сообщении отмечается, что у Плахотнюка запланированы встречи в Конгрессе США, Государственном департаменте, Национальном совете безопасности Белого дома и других учреждениях.

Пресс-служба ДПМ только спустя сутки подтвердила информацию агентства «Инфотаг» о визите своего лидера в Вашингтон. Накануне, в Демпартии сказали, что не комментируют эту информацию, отказавшись подтвердить ее или опровергнуть.

В то же время, первый заместитель председателя Демократической партии, председатель парламента Андриан Канду публично опроверг информацию.

«Насколько мне известно, Влад Плахотнюк находится в кабинете. А кабинет его находится не в США», - сказал Канду журналистам на брифинге в среду.

Уже в среду вечером издание independent.md опубликовала информацию о полете Влада Плахотнюка в США. Согласно изданию, он вылетел 16 мая, чартерным рейсом Кишинев-Вашингтон на самолете Boeing 737-7BC BBJ. Согласно данным сайта flightradar24.com, который осуществляет в воздухе мониторинг всех пассажирских самолетов, полет длился около 11 часов. Самолет принадлежит компании Privajet из Мальты. В состав экипажа входят шесть человек, включая двух стюардесс и повара, а максимальное количество пассажиров составляет 19 человек. Стоимость часа полета составляет 30 тысяч долларов. Таким образом, по данным independent.md, полет в обе стороны обойдется примерно в 660 тысяч долларов, а вся командировка делегации за океан – не менее одного миллиона долларов.

Согласно предварительной информации агентства «Инфотаг», у Плахотнюка будет насыщенная программа в течение нескольких дней. У него запланирована встреча с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, а также с другими представителями Госдепартамента и Конгресса США. Он встретится также с лидерами ряда неправительственных организаций и институтов. В ходе визита запланирована встреча с журналистами и интервью для некоторых известных международных СМИ. ДПМ обещала в четверг предоставить во время визита информацию о встречах Влада Плахотнюка в США.