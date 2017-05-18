Референдум Анти-Киртоакэ оспаривают в Высшей судебной палате

Адвокаты Дорина Киртоакэ опротестовали в Высшей судебной палате (ВСП) регистрацию инициативной группы по сбору подписей за организацию и проведение референдума по отставке мэра Кишинева. Адвокат мэра Татьяна Йову подтвердила Deschide.MD эту информацию.

Напомним, 11 мая суд столичного сектора Буюканы передал подписные листы и удостоверения членам инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. В группу входят 460 человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определила, что инициативная группа должна представить в ЦИК как минимум 64 411 подписей. Председатель инициативной группы Ион Чебан написал сегодня утром, что к вечеру 17 мая было собрано 29 122 подписи.

Центризбирком также установил порог финансовых средств, которые можно перечислить на счета инициативной группы на уровне 1 637 327,62 леев.

По словам социалистов, референдум вероятнее всего состоится в октябре. Согласно Кодексу о выборах, чтобы отправить мэра в отставку посредством местного референдума, необходимо, чтобы «За» отставку проголосовало то число граждан, которое будет равно или выше того количества горожан, которые поддержали Киртоакэ на выборах. Одновременно, это число должно составлять больше половины участников референдума.