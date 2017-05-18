Воронин предложил Венецианской комиссии открыть постоянное представительство в Кишиневе

С таким предложением выступил лидер ПКРМ в самом начале сегодняшней встречи с экспертами Венецианской комиссии. Об этом, по итогам встречи, рассказала журналистам председатель фракции ПКРМ в парламенте Инна Шупак.

Ссылаясь на большой объем работы, который в последнее время вынуждены выполнять специалисты комиссии у нас в республике, Владимир Воронин предложил им открыть здесь постоянный кабинет, дабы не тратиться на перелеты, сообщила Шупак.

По словам депутата, коммунисты также объяснили представителям комиссии, почему они против тех инициатив, которые выдвинул президент. В ПКРМ попытку Додона организовать консультативный референдум по расширению полномочий называют лишь пиаракцией, которая ни к чему не приведет.