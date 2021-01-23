Очень подробно открываем тайны*: Генрих Гиммлер

1939 год. Северо-запад Германии, Вестфалия. Тринадцать человек собрались в Баронском зале замка Вевельсбург. Они одинаково одеты. У каждого ритуальный кинжал. Каждый носил серебряное кольцо с печатью. Торжественно заняли они свои места за огромным дубовым столом, напоминающим круглый стол легендарного короля Артура.

После этого начали медитировать под руководством Великого Магистра. Магистром ордена, проводившего таинственные обряды в замке Вевельсбург, был не кто иной, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер – один из самых мрачных и загадочных персонажей фашистской Германии.

Альфред Розенберг, нацистский идеолог, вспоминал: «Мне ни разу не удалось поймать взгляд Гиммлера. Его глаза вечно бегали и моргали, скрываясь за стеклами пенсне».

По мнению генерал-полковника танковых войск Гудериана, рейсхфюрер СС был вообще каким-то потусторонним явлением. Личный адъютант Гитлера Фридрих Хосбах называл его «злым духом» фюрера. А некоторые были убеждены, что Гиммлер вообще не человек.

В мае 1945 года этот человек даже не пытался бежать из страны. Подчиненные ему спецслужбы имели и тайные убежища, и окна на границах, и даже подводные лодки, способные доставить его хоть в Антарктиду. Но Гиммлер об этом, кажется, и не думает. Переодевшись в гражданское, он в сопровождении нескольких телохранителей совершил непонятные передвижения по Германии. Некоторые исследователи полагают, что рейхсфюрер СС направился к месту захоронения древнегерманского короля Генриха Птицелова, потому что считал себя реинкарнацией легендарного монарха. И в день рождения короля, 2 июня, он собирался появиться на этой священной могиле. Здесь должно было свершиться спасительное чудо.

Гиммлер (справа) на очередном собрании в замке Вевельсбург

Юрий Воробьевский, писатель, историк: «Он действительно любил оставаться на могиле короля Генриха Птицелова один, медитировал, скажем так, на этой могиле и утверждал, что король действительно являлся к нему и давал некие ценные указания. Возможно, ему было какое-то такое обманное откровение, поэтому он никуда не побежал, поэтому не стал прятаться. Он, видимо, ждал чего-то для себя. Может быть, вообще ждал, что он станет послевоенным диктатором Германии».

В газете «Рейхсванд» от 30 августа 1937 года было написано: «Несомненно, каждый национал-социалист рано или поздно должен прийти к соглашению с так называемыми оккультными силами».

Так считал и начинающий фашист Гиммлер. Как и другие нацисты, он был убежден, что за тысячи лет до Древнего Египта на земле существовала цивилизация совершенных полубогов-полулюдей – арийцев. Необыкновенные существа и непобедимые воины, они обладали тайными знаниями и способностью управлять природными процессами. Из-за Всемирного потопа эта нордическая раса покинула свою страну и нашла спасение на «крыше мира» – в Гималаях, в Тибете. Тайные знания они передали избранным потомкам.

Эту теорию выдвинула в XIX веке известный русский теософ Елена Блаватская. В Германии у нее нашлось немало последователей, которые развивали идею о нордической расе – потомками считали древних германцев. Подтверждение этому якобы находили в археологии, в легендах о языческом прошлом Германии, но чаще всего в неких откровениях, переживаемых оккультистами. Они говорили о том, что все великие достижения человечества созданы теми, в чьих жилах текла нордическая кровь. Падение великих цивилизаций объясняли загрязнением нордической крови из-за смешения арийцев с «низшими» расами.

В 1919 году Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, погрузилась в омут революций и междоусобиц. В Баварии власть была в руках у коммунистического правительства. Сопротивление ему организовывал барон Фон зе Боттендорф – руководитель Общества Туле. Это название означало мифическую северную землю, на которой обитали арийцы. Германский дух, считали в Туле, передается через тайные послания древних – руны. Враг германской культуры – нация без корней, евреи.

Фон зе Боттендорф: «Я посылаю Туле в битву, мы – германский орден, наш бог – Парфаттер, его руна – Ар. Это руна огня, руна восходящего солнца».

Елена Съянова, историк, писатель: «Отцы-основатели Туле сразу сделали ставку на активную политическую деятельность. Они заставили две маленьких партии объединиться под «шапкой» НСДАП. И с самого начала все свои тайные знания, все свои мистические учения попытались облечь в форму пропаганды. Вот этим они сразу вычленились как очень активная, пусть сакральная, тайная, но очень боевая организация».

Под крылом Туле начала свою деятельность Национал-социалистическая рабочая партия Германии во главе с Адольфом Гитлером. Много лет спустя Генрих Гиммлер сказал о Гитлере: «Он возник из полного отчаяния, когда германский народ зашел в тупик».

И знал, о чем говорил. В эпоху крушения духовных идеалов германское общество ждало мессию, восхода своего солнца. И дождалось: солнце взошло, но солнце черное. То, с каким восторгом немецкий народ принял Гитлера и его новую идеологию, невозможно объяснить только рациональными причинами. Это была явно мистическая сила.

Она увлекла за собой и молодого Генриха Гиммлера. Он родился 7 октября 1900 года. Отец был учителем. Молодые годы мальчик провел в маленьком баварском городке Лансхуте, где его отец служил директором местной школы. Гиммлер-старший был суровым и властным человеком, который исповедовал католицизм и воспитывал детей в духе строгого соблюдения религиозных норм. Отец заставлял Генриха ежедневно вести дневник, в котором сын описывал свои поступки и мысли. В семье Гиммлеров много читали. Любимыми книгами были сказания и легенды о древних германских королях, рыцарях, о подвигах немецких воинов.

Юрий Воробьевский, писатель, историк: «Целым направлением было так называемое «фиолькиш», некое такое мистическое народничество с возвращением к своим древним, арийским, мистическим корням. Гиммлер был подвержен этому. И следы его юношеских увлечений этой мистикой мы видим в течение всей жизни. Более того, эти юношеские интересы потом материализовались в глобальные, грандиозные проекты, когда уже в его руках была огромная структура под названием СС, орден СС».

Генрих был мечтательным ребенком. Его дневник полон красивых высоких слов. Главные вехи на пути человека к свободе – покорность, прилежание, честность, воздержание, самопожертвование, дисциплина и любовь к родине. Этот лозунг по приказу рейхсфюрера СС позднее вывешивали в концентрационных лагерях. Когда кончилась Первая мировая война, Гиммлер записался в добровольческий корпус, в котором собрались бывшие солдаты побежденного Вермахта. Озлобленные поражением в войне, они считали, что Германии нанесли удар в спину антинациональные силы внутри страны – евреи и коммунисты. Не нюхавшему пороха Генриху льстила их дружба. Он разделял их взгляды.

Андрей Мартынов рассказывает: «Гиммлер очень комплексовал, что не смог повоевать в Первую мировую войну. Это нужно было как-то компенсировать, необходимо было какое-то боевое крещение. Потому что кто такой Гитлер – «железный крест», герой войны, раненый, отравленный газами; Геринг – летчик-ас, еще из легендарной группы Рехтгофена, он возглавил ее после гибели Красного барона. Это величины, это харизматические личности. Хочется как-то соответствовать этому, подтянуться. Из-за этого, конечно же, когда ему предлагают участвовать в путче, да еще стать знаменосцем, это для него была Первая мировая война».

1923 год. НСДРП совершает попытку государственного переворота, вошедшую в историю как Мюнхенский пивной путч. Генрих шел со знаменем в колонне нацистов и попал под обстрел, но остался невредимым. В этом же году Гиммлер вступил в нацистскую партию.

Анна Карташева, психолог: «Когда в детстве у человека есть жесткая, большая фигура отца, который контролирует, который все знает, который оценивает и который решает, как жить, это часто вызывает потом потребность в такой фигуре и во взрослом состоянии. И вот поэтому он выбирает себе в кумиры Гитлера. Должен быть человек, с которым ты себя все время сравниваешь, сличаешь, к которому стремишься и не можешь достать».

Спустя некоторое время в знаменитой пивной «Хофбруйкеллер» на собрании национал-социалистов появился юноша лет двадцати с головой на цыплячьей шейке и крысиной мордочкой с усиками. Его привел Гесс. В какой-то момент юнец, как фокусник, выдернул из рукава красное полотнище с белым кругом, внутри которого располагалась черная свастика. Фюреру штурмовиков Эрнсту Рэму очень понравилось знамя, но Гиммлер объявил, что это личный штандарт фюрера. Ситуация мгновенно накалилась.

Елена Съянова: «Тут Гиммлер, как фокусник из рукава, вытаскивает какую-то треугольную тряпку, черную, с черепом и костями, и говорит, что вот это великолепное красное полотнище предназначено как лейбштандарт Адольфа Гитлера. Кстати, слово «фюрер» тогда еще не произносилось. А вот это треугольное, с черепом и костями, это товарищу Рэму для его боевых формирований… Можете себе представить, что делает Рэм в этой ситуации. У нас нет свидетельств о том, что было некое членовредительство. Гесс вспоминает, что Рэм взял Гиммлера за шиворот и выкинул за дверь».

Однако Гиммлер невозмутимо дождался за дверью окончания собрания. Когда нацисты покидали пивную, Адольф Гитлер похлопал его по плечу. Гесс, кивнув на Гиммлера, сказал: «Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет преторианская гвардия».

И руководителем ее очень скоро стал именно этот предприимчивый юнец с крысиной мордочкой, который придумал личный лейбштандарт Гитлера. Назначение двадцативосьмилетнего Гиммлера на должность главы СС, то есть личного отряда охраны фюрера, руководители штурмовиков СА встретили шутками. Ведь до этого исполнительный Генрих был личным секретарем и заместителем у партийных боссов.

Константин Залесский: «В принципе, пост рейхсфюрера СС не очень значителен. Двести человек, разбросанных по всей Германии, которые охраняют фюрера во время его пребывания в различных городах, в полной зависимости от руководства СА. Несамостоятельная личность, в данном случае, когда он назначен рейхсфюрером СС».

Рассказывают, что обычно мрачный Рудольф Гесс, узнав о таком назначении, хлопал себя по ляжкам, задыхаясь в приступе смеха. Как показала история, смеялся он совершенно напрасно.

Прежде всего Гиммлер укрепил дисциплину в своем маленьком войске, очистил его от пьяниц и уголовников. Вместо вечеринок в пивных – военная подготовка. Во-вторых, он переодел СС. Раньше эсэсовцы носили такие же коричневые рубашки, как и штурмовики, только галстук и кепи у них были черные. Теперь у СС новая элегантная форма: черный китель и бриджи, черная фуражка с изображением мертвой головы.

И главное – Гиммлер усложнил прием в члены СС. Эсэсовцем мог стать только молодой человек от двадцати пяти до тридцати пяти лет, естественно, белокурый. Кандидат должен был обладать высоким ростом и пропорциональной фигурой. За этим следил сам рейхсфюрер. Но прежде всего следовало доказать арийское происхождение своих предков начиная с 1650 года. Будущему эсэсовцу предстояло пройти многоступенчатое испытание, которое заканчивалось принятием присяги на верность Адольфу Гитлеру. Обычно церемонию приурочивали ко дню рождения фюрера – 20 апреля. Генрих Гиммлер хотел сделать СС ядром арийской нации.

Гиммлер на посту главы СС

Он убедил Гитлера, что эсэсовцы должны обладать большими правами, чем остальные немцы. Эсэсовцы не проходили военной службы, не могли быть судимы обычным гражданским судом, им разрешены были дуэли. Обесчестивший себя преступлением эсэсовец даже имел право покончить жизнь самоубийством. Но на это требовалось разрешение начальства. СС стало новой немецкой аристократией. Туда стремились попасть молодые люди буржуазной среды из знатных германских фамилий. Далеко не все и не сразу поняли, что Генрих Гиммлер создает не просто охранное формирование, а тайный орден наподобие средневековых рыцарских орденов. О принадлежности к ордену говорили и все атрибуты СС. Каждый эсэсовец носил специально изготовленный кинжал. На лезвии был выгравирован девиз СС: «Моя честь, моя верность».

Особо отличившимся вручали «кольцо мертвой головы» – массивный кусок серебра в виде венка дубовых листьев. Человеческий череп символизировал преданность до смерти. А эмблемой СС стали две стилизованные буквы, образованные сдвоенным руническим знаком «Зиг» – символом власти, энергии, победы. Изучение рун являлось обязательным для всех офицеров СС. «Зонера» – солнечное колесо или солнечная свастика, символ огня арийский магов. Руна «Тир» – символ воинской доблести. Надгробный знак в виде этой руны устанавливался на могилах эсэсовцев вместо христианского креста.

Руна «Хакенкройц», или прямоугольная свастика, – главный знак нацистов, символизирует возрождение и бесконечность существования. Гиммлер предполагал заменить свастикой все кресты на католических соборах. Великий магистр Гиммлер создал в своем ордене атмосферу таинственности. Существовало несколько кругов посвященных. Ближайший круг к магистру состоял из двенадцати обергруппенфюреров СС. Под номером 5 значился некий Вайстор. Это был псевдоним. На самом деле этого человека звали Карл-Мария Вилигут, и он был духовным наставником Гиммлера, о чем рассказывает Юрий Воробьевский, писатель, историк: «Он был человек из древнего рода. И описывается случай, когда на Восточном фронте, еще в Первую мировую войну, в часть прибыл высокопоставленный кардинал Римской курии, будущий папа римский. Ему представляли офицеров, в частности, подвели этого капитана Вилигута. Он назвал свою фамилию, и тот воскликнул по-итальянски: «Фамилия малитетта! (Проклятая фамилия!)» Все были ошарашены. Действительно, существовало специальное, еще со Средних веков, папское проклятие этого рода».

По преданию, род Вилигутов хранил у себя древние рунические рукописи, где содержались описания магических ритуалов. В частности, тех, которые были способны повести народ за вождем. В СС Вилигут был главным специалистом по тайным обрядам и расшифровке рун.

Кольцо мертвой головы

Юрий Воробьевский: «Вилигута посещали трансовые состояния одержимости. И он рассказывал, что в этом специфическом состоянии он способен видеть события многовекового прошлого. Что его душа соприкасается с душой рода, с душой древних германцев, что он видит воочию те ритуалы, те воинские подвиги, которые прославили германцев еще в древние-древние языческие времена. Это все потрясало воображение Гиммлера».

На Западе Германии есть, как считают, магический треугольник. Его образуют скалы Экстернштайна, где находились языческие святилища огня, Тевтобургский лес, где, по преданию, в начале новой эры германцы разгромили три римских легиона, и замок Вевельсбург, который замыкает этот треугольник в виде копья, обращенного на восток. По преданию волхвов, здесь германские воины должны остановить грядущее нашествие орд с востока. Гиммлер решил сделать Вевельсбург орденским замком СС. Проект разрабатывал Вилигут.

Елена Съянова поделилась информацией: «Вевельсбург – интересное место, там стоит побывать. Там можно увидеть зал, увидеть стол, за которым он мечтал заседать, как король Артур, и собирать своих рыцарей. Можно увидеть огромный зал, где должны были быть урны с прахом иерархов СС. Все это можно увидеть и можно почувствовать эту атмосферу. На самом деле для нормального человека она страшная. Насколько я знаю, в Вевельсбурге очень сильно снижается температура тела. У одного моего приятеля – 35,7. Ему сказали об этом, и он сделал такие замеры, убедился в этом, что называется, на собственной шкуре».

В величественной Северной башне замка Вевельсбург располагался центр оккультного святилища. Здесь Гиммлер распорядился соорудить склеп – храм во славу почивших вождей СС. Непосредственно над склепом находился зал вождя СС, где, подобно легендарному королю Артуру, он собирал за круглым столом своих приближенных: двенадцать самых благородных и отважных рыцарей СС.

Елена Съянова: «Это было место, куда не ступала нога Гитлера, Геринга, Геббельса. Это была его епархия, его вотчина».

В Вевельсбурге между магическими церемониями и сеансами медитации решались судьбы целых народов.

Юрий Воробьевский: «В марте 1941 года там прошло совещание высших посвященных СС. Именно там было решено, что война на Востоке грядет и на Восточном фронте должно быть уничтожено не менее 30 миллионов славян. И перед самым началом войны, перед самым вторжением на территорию Советского Союза там также происходило очень важное совещание».

Главное, что фюрер получил в лице СС, – боеспособное, лично преданное ему формирование. А еще Гитлеру нужен был противовес полубандитским отрядам штурмовиков СА. Именно эсэсовцы сыграли решающую роль в расправе с их руководством. В так называемую «ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года погибло несколько сотен командиров штурмовиков. Тех, что когда-то насмехались над Генрихом Гиммлером. В том числе и начальник штаба СА Эрнст Рэм.

В 1933 году СС получили в свои руки управление концентрационными лагерями. В 1936 году Гиммлер возглавил государственную тайную полицию Гестапо. Численность СС выросла до нескольких сотен тысяч человек. Орден магистра Гиммлера постепенно стал государством в государстве.

Андрей Мартынов, кандидат философских наук: «Он считал своими друзьями все СС. Это люди его круга, это как бы орден. И отношения, как в рыцарском ордене, – братские. Из-за этого он мог поздравить любого рядового вахтфонэсэса с его днем рождения. Он мог встретиться с вдовой погибшего рядового и действительно, если она о чем-нибудь попросила, выполнить эту просьбу. Он считал это обязательным, это была его семья».

Как говорили современники, немецкий фашизм – это не что иное, как биологический мистицизм. В голове Гиммлера, как и других нацистских вождей, странным образом уживались древние мифы и последние научные достижения в области естествознания. Особенно его увлекала теория Чарльза Дарвина. Теория борьбы за существование. Теория естественного и искусственного отбора. Выживать должен сильнейший, сильнейшие – это арийцы. Все ясно.

Об этом рассказал Юрий Воробьевский, писатель, историк: «Эсэсовцы, солдаты Вермахта ходят по музею, в разделе, посвященном дарвинизму, и внимательно рассматривают скелет огромного динозавра. Логика была такова, что динозавры вымерли, потом все более организованные существа нарождались, появился человек, но человек тоже ведь не конец всего. А конечным результатом будет кто? Эсэсовец».

Новую нацию с чисто нордической кровью Гиммлер собирался выводить как породистых лошадей. Каждый эсэсовец должен был получить разрешение на свадьбу. Жениться члены СС могли только на образцовых арийских женах, естественно, голубоглазых блондинках.

Гиммлер разработал инструкции, согласно которым женщины должны были иметь нордические черты лица, хорошо знать историю, владеть иностранными языками, уметь ездить на лошади, плавать, управлять автомобилем, стрелять из пистолета. Кроме того, они обязаны были образцово вести домашнее хозяйство и уметь готовить. После соответствующего экзамена кандидатка в жены члена СС получала диплом.

Владимир Ситников, доктор медицинских наук: «Если мы нацеливаемся на выведение какой-то породы, то с человеком в этом отношении никаких проблем нет. Подбираете брачных партнеров, известно наследование тех или иных признаков, и делаете, что вы желаете. Здесь можно получать высоких, низких, толстых, тонких, голубоглазых, темноглазых. А вот с умом – здесь сложно. Ум контролируется очень многими генами, то есть здесь и морфологические, и функциональные особенности мозга – это огромная палитра генов, которые перекомбинируются при каждом рождении».

Программа «Лебенсборн» – «источник жизни», поощряющая рождение и обустройство безукоризненно арийских детей – предусматривала создание условий, при которых девушки вступали в сношения с эсэсовцами. Доктрина провозглашала, что незаконнорожденный младенец – не бесчестие, если мать соответствует генетическому стандарту. Между 1935 и 1945 годами родилось 11 тысяч таких детей. Обряд крещения младенцев проходил под портретом Адольфа Гитлера.

Ребенок был завернут в шерстяное покрывало, украшенное дубовыми листьями, рунами и свастиками. Гиммлер разрабатывал для СС новую мораль и новые обряды. Свадебные церемонии проходили у нового нацистского алтаря. Хоронили эсэсовцев тоже не под крестами, а под руническими знаками. Рейхсфюрер СС называл христианство идеологической диверсией семитской расы против нордической. В одном из выступлений Генрих Гиммлер объявил себя верующим и одновременно проклял христианство: «Эта чума, эта моровая язва мировой цивилизации должна быть уничтожено. Если это не удастся сделать нашему поколению, значит, не удастся сделать уже никому».

В 1937 году в Нюрнберге проходил очередной съезд НСДРП, победившей партии. Десятки тысяч людей собрались на поле Цеппелин, где состоялась торжественная ночная церемония, больше напоминавшая культовый ритуал. Когда появился Адольф Гитлер, зажглось 150 прожекторов, устремленных в небо, образуя храм света, языческий храм. Люди рыдали, оглушенные величием этого зрелища. А высоко в ночном небе метались сотни птиц, ослепленных ярким светом прожекторов.

Потрясение, которое испытали участники Нюрнбергского действа, трудно объяснить одними только постановочными эффектами нацистов. Здесь действовали силы посерьезнее.

Под крылом СС работал Институт Аненербе, «наследие предков». Помимо археологии и этнографии он занимался и вещами загадочными. Так, Гиммлер санкционировал специальную экспедицию этого общества на Тибет. Офицеры СС оказались единственными, кто смог пробраться в этот закрытый район Гималаев. Этнография была прикрытием: эсэсовцы искали тайные знания, которыми обладают потомки ариев – тибетские монахи. В частности, способы воздействия на большие массы людей. И эта информация, по некоторым сведениям, была немцами получена и применялась на практике.

Экспедиция СС в Тибет (посередине Эрнст Шефер, ученый, штурмбаннфюрер СС)

Специалисты Аненербе в конце 1930-х начали поиск Святого Грааля, легендарной чаши света, дававшей власть над миром. Она, по преданию, стояла на круглом столе короля Артура. Поиски велись в замке секты катаров в Пиренеях. Говорили, что чашу эсэсовские ученые нашли. В конце 1930-х многотысячный черный орден СС оплел своей паутиной всю страну, проник в государственный аппарат, практически во все сферы жизни. А после начала войны при упоминании СС трепетали уже не только жители Германии, но и население почти всей Европы.

И это сделал невзрачный человечек в пенсне и вечно смущенной улыбкой на губах, который верил в переселение душ.

Константин Залесский рассказывает о системе фюрера и его отношении к Гиммлеру: «Адольф Гитлер в своем подчинении создавал различных фюреров помельче. И каждый из них получал определенное направление деятельности. Причем направление не конкретное, а очень размытое, компетенции всех подчиненных ему фюреров между собой пересекались, то есть одним и тем же занималось несколько ведомств. И соответственно, то ведомство, тот человек, тот фюрер, подчиненный высшему фюреру, который действовал наиболее эффективно, получал одобрение Гитлера, и его компетенция расширялась.

Гиммлер – хороший исполнитель. Очень хороший, создавший эффективно действующую, сначала небольшую, но эффективно действующую и фанатично преданную своему фюреру организацию. Он смог эффективно решать те вопросы, которые перед ним ставили. Соответственно, Гитлер, видя энергичного фюрера, подчиненного ему, видя, как тот успешно и энергично работает, расширял его компетенцию».

С началом войны Гитлер возложил на рейхсфюрера СС обязанность по поддержанию порядка на восточных территориях. Порядок наводили специальные айнзац-группы СС методом массовых расстрелов. В 1941 году в Минске великий магистр Гиммлер сам решил присутствовать при этой церемонии, причем казнить в этот день должны были и мужчин, и женщин.

Юрий Воробьевский: «Гиммлер, видимо, подошел достаточно близко, и часть человеческого мозга брызнула ему на шинель. Он позеленел, побледнел, его взяли под руки, отвели в сторону. Постепенно Гиммлер справился с собой и после этого еще толкнул речь перед этой расстрельной командой, что вот действительно очень тяжелая и неприятная работа, но надо соответствовать задачам рейха и так далее и тому подобное».

Сентиментальный Гиммлер сделал выводы после этого эпизода. Чтобы не травмировать психику немецких солдат, вынужденных расстреливать женщин и детей, он велел разработать обезличенный механизм для убийства – газовые камеры.

Андрей Мартынов, кандидат философских наук: «Он был педантичен, лично честен, он был трудоголиком. И те преступные деяния, которые были им совершены, были обусловлены именно тем, что он очень четко 48 часов в сутки выполнял то, что от него требуется. Окажись на другом месте… То есть ему прикажут расстреливать людей, он их расстреливает, если бы ему приказали кормить этих людей черной икрой, он бы кормил».

Игорь Прокопенко, отрывок из книги: "Великие тайны великих людей"

*ред: С болью в сердце размещаю этот материал, не для восхваления фашистов, а как историческую справку...