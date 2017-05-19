Лидер ДПМ Влад Плахотнюк съездил в США как глава государства

Олег ВОЛКОВ

Его коллега Канду публично обманул журналистов, сказав, что Плахотнюк не в США, а в Молдове

Пресс-служба Демпартии сообщила в четверг, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк находится с визитом в США и что у него запланированы встречи в конгрессе, госдепартаменте, национальном совете безопасности Белого дома и других учреждениях. О цели поездки легко догадаться.

Накануне пресс-служба ДПМ отказалась подтвердить информацию о поездке информагентству Инфотаг: в партии сказали, что не комментируют эту информацию, отказавшись подтвердить ее или опровергнуть. В тот же день первый заместитель председателя ДПМ, председатель парламента Андриан Канду публично опроверг информацию о поездке.

«Насколько мне известно, Влад Плахотнюк находится в кабинете. А кабинет его находится не в США», - не без яду в голосе сообщил Канду журналистам на брифинге в среду. Но в тот же день издание Independent.md опубликовало информацию о полете Плахотнюка в США, сообщив, что он вылетел 16 мая чартерным рейсом Кишинев-Вашингтон на самолете Boeing 737-7BC BBJ. По данным сайта Flightradar24.com, который осуществляет в воздухе мониторинг всех пассажирских самолетов, полет длился около 11 часов. Самолет принадлежит мальтийской компании «Privajet». В состав экипажа входят шестеро, включая двух стюардесс и повара, максимальное количество пассажиров - 19 человек, стоимость часа полета - 30 тысяч долларов. Таким образом, по данным Independent.md, полет в оба конца обойдется примерно в 660 тысяч долларов, а вся командировка делегации за океан - не менее миллиона долларов.

Разве такие расходы имелись в виду, когда говорилось о том, что налогоплательщики должны финансировать партии?

По данным Newsmaker.md со ссылкой на посольство США в Молдове, в состав делегации, которая будет вести переговоры в Вашингтоне, кроме Плахотнюка, входят еще вице-спикер парламента Владимир Витюк; вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык; вице-председатель Демпартии Кристина Балан; советник спикера Георге Сагин; представитель управления по консульским вопросам МИДЕИ Серджиу Одайник; советник посольства РМ в США Татьяна Соломон.

Странная компания! Плахотнюк – всего лишь лидер одной из партий. Возглавляя делегацию из высших чиновников органов законодательной и исполнительной власти, он фактически выступает в роли главы государства, каковым не является. Для «захваченной страны», каковой является Молдова, это, впрочем, нормально.

По данным Инфотаг, Плахотнюк в США общается с влиятельными лоббистами из «Podesta Group», организовавшей визит. Эта компания занимается продвижением и пиаром ДПМ и ее лидера в рамках договора, который партия подписала в середине прошлого года. ДПМ платит «Podesta Group» по 150 тысяч долларов за квартал, это 600 тысяч в год.

В прошлом году именно эта компания организовала визит Плахотнюка в Вашингтон, и именно тогда было впервые объявлено о том, что Плахотнюк является исполнительным координатором правящей коалиции. Основатель «Podesta Group» Тони Подеста считается приближенным Барака Обамы, он один из самых влиятельных лоббистов в Вашингтоне. На прошедших выборах президента США Подеста управлял избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

В марте ДПМ заключила контракт с американской же компанией «Burson-Marsteller», которая специализируется на связях с общественностью, массовых коммуникациях и кризисном менеджменте. Она обслуживала правительства России и Румынии, президента Украины Виктора Януковича и аргентинского диктатора Хорхе Виделу.

Вряд ли для кого-то является секретом цель поездки Плахотнюка в Вашингтон. Накануне депутаты Европарламента отложили выделение Молдове финансовой помощи, утвержденной в январе. 16 мая представители Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета должны были обсудить способы предоставления денег, но переговоры были отложены как минимум на месяц. Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил радиостанции «Europa Liberă» о том, что депутаты обеспокоены ситуацией со СМИ в Молдове и инициативой внесения изменений в избирательное законодательство.

То есть Европа опасается установления в Молдове полной диктатуры и разгрома партий, которые худо-бедно, но являются элементом демократии.

По информации «Europa Liberă», несколько депутатов Демпартии Молдовы прибыли в Европарламент с целью убедить депутатов правоцентристских партий – ЕНП и АЛДЕ – отказаться от предложения об отсрочке помощи в размере 100 миллионов евро в форме грантов и кредитов. В среду председатель парламента Андриан Канду открыто блефовал, выдавая желаемое за действительное: он якобы уверен в том, что решение о предоставлении Молдове денег ЕС будет принято в июле. Канду дошел до того, что опроверг сообщения о том, что Европарламент отложил принятие решения. Поскольку ДПМ контролирует 75 процентов телевизионных масс-медиа, это означает, что ложь вместо информации получила практически вся страна.

Канду также намекнул на то, что есть и «другие» партнеры, такие, как МВФ и Всемирный банк: «Хорошо получить политическую оценку, но для нас важнее получить оценку от организаций, которые находятся вне политики. Именно так действуют МВФ и ВБ. И нам сообщили, к примеру, что ВБ нас уже приводит в пример. Как страну, которая за короткое время смогла обеспечить и экономический рост, и финансовую стабильность».

Видимо, для того Плахотнюк и поехал в США – пожаловаться «хорошим» партнерам.

Что касается европейцев, по мысли Канду, их ввели в заблуждение оппозиционные Платформа «DA» и Партия действия и солидарности: «Они оказывают влияние на ЕНП… Это цинично и подло, они также попытались оказывать влияние на МВФ… Это политически незрело и непатриотично».

По версии Канду, все дело в том, что Санду и Нэстасе хотят лишить нас, граждан, права избирать своих депутатов! Хотя на самом деле оппозиция протестует против установления в Молдове тоталитарного режима, а европейцы не доверяют молдавской власти и в целом «стране сюрпризов», в которой живут не по закону, а по понятиям.

Будут ли США выкручивать руки Евросоюзу, защищая интересы Влада Плахотнюка и преступной группировки, в которую превратилась его партия? Об этом мы узнаем в следующей серии нашей мыльной оперы. Официально Плахотнюк в Вашингтоне встречается всего лишь с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.