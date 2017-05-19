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Спорт
Журик вытащил «Шериф» в финал
19.05.2017

Николай Павлов

Во вторник, 16 мая, состоялись полуфинальные матчи кубка Молдовы по футболу. Действующий обладатель трофея «Заря» из Бельц выбила из борьбы столичный «Зимбру», который потерял последний  шанс попасть в еврокубки в этом сезоне. Единственный гол во встрече, проходившей на стадионе северной столицы страны, забил Александр Суворов в дополнительное время.

Главный тренер «Зари» Влад Гоян на послематчевой пресс-конференции поблагодарил своих подопечных за игру и болельщиков за поддержку команды. «Интересная кубковая игра. Может  у нас было чуть больше моментов, чем у соперников, но и у них были хорошие, явные моменты. Они их не использовали, а мы забили в дополнительное время».  На вопрос о подготовке к финальной игре Гоян ответил: « Сначала мы должны сыграть с "Милсами", а потом уже думать о финале кубка».

Остался доволен выступлением своей команды и главный тренер «Зимбру» Штефан Стойка. «Тяжело, когда стараешься выйти в финал и получаешь гол на 115-й минуте. Знали, что будет трудная игра. Не повезло немножко, но мы боролись. У соперника команда более опытная, более сыгранная и у них более поставленная игра. Мы пытались, на 89-й минуте даже создали очень опасный момент, но не вышло. Очень жаль, что нам не удалось сделать праздник для болелщиков «Зимбру», которому сегодня исполнилось 70 лет», - отметил на послематчевой пресс-конференции румынский специалист

 «Шериф» лишь в серии 11- метровых ударов обыграл в Хынчештах местный «Петрокуб» . Тираспольские футболисты доминировали на протяжении всей  встречи, подолгу контролируя мяч. Однако на 11 минуте нападающий «Петрокуба» Вадим Кэлугер с 28 метров попал в девятку ворот гостей. Как признался после матча тренер гостей Роберто Бордин, такой мяч не смог бы взять даже знаменитый итальянский голкипер Буффон. «Желто-черные» не кинулись сломя голову вперед, а продолжили методично искать пути к воротам Буги и на 39 минуте забили ответный гол. Второй тайм прошел при территориальном преимуществе гостей, но голов больше забито не было, как и в дополнительное время. В итоге  все решили послематчевые пенальти, в которых блестяще сыграл голкипер гостей Сергей Журик, отразивший два удара.

Наставник «Шерифа» Роберто Бордин на послематчевой пресс-конференции высказал удовлетворение результатом. «Очень рад, что мы в финале. Этот матч был трудный как для нас, так и для «Петрокуба». Пенальти – лотерея, это всем давно известно. Мы продолжили спокойно играть дальше после пропущенного гола и сумели забить. Мы пытались не рисковать, но ребята боролись до конца. Конечно, мы хотели выиграть этот матч до серии пенальти, но не смогли этого сделать».

Финальный матч между «Шерифом» и «Зарей» состоится 25 мая на столичном стадионе «Зимбру». Жеребьевка в федерации футбола определила команду «Шериф»  номинальным хозяином игры. Это дает тираспольской команде приоритетное право выбора цвета игровой формы, раздевалки и других формальностей.

21 мая состоится заключительный тур в национальном дивизионе, в котором может определиться чемпион страны. Кишиневская «Дачия» и тираспольский «Шериф», набравшие по 66 очков, проведут свои матчи в гостях против занимающих последние места в турнирной таблице «Саксана» из Чадыр-Лунги и ФК «Унгень», соответственно. Так что, борьба ожидается упорной.  В случае победы лидеров между ними состоится дополнительный матч.

Не менее упорной ожидается игра в Оргееве, где «Милсами» будет принимать «Зарю» из Бельц. Обе команды набрали по 65 очков и имеют шансы выиграть чемпионат в случае осечки лидеров. Все матчи тура начнутся в одно время.  


 
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