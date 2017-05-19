Журик вытащил «Шериф» в финал

Николай Павлов

Во вторник, 16 мая, состоялись полуфинальные матчи кубка Молдовы по футболу. Действующий обладатель трофея «Заря» из Бельц выбила из борьбы столичный «Зимбру», который потерял последний шанс попасть в еврокубки в этом сезоне. Единственный гол во встрече, проходившей на стадионе северной столицы страны, забил Александр Суворов в дополнительное время.

Главный тренер «Зари» Влад Гоян на послематчевой пресс-конференции поблагодарил своих подопечных за игру и болельщиков за поддержку команды. «Интересная кубковая игра. Может у нас было чуть больше моментов, чем у соперников, но и у них были хорошие, явные моменты. Они их не использовали, а мы забили в дополнительное время». На вопрос о подготовке к финальной игре Гоян ответил: « Сначала мы должны сыграть с "Милсами", а потом уже думать о финале кубка».

Остался доволен выступлением своей команды и главный тренер «Зимбру» Штефан Стойка. «Тяжело, когда стараешься выйти в финал и получаешь гол на 115-й минуте. Знали, что будет трудная игра. Не повезло немножко, но мы боролись. У соперника команда более опытная, более сыгранная и у них более поставленная игра. Мы пытались, на 89-й минуте даже создали очень опасный момент, но не вышло. Очень жаль, что нам не удалось сделать праздник для болелщиков «Зимбру», которому сегодня исполнилось 70 лет», - отметил на послематчевой пресс-конференции румынский специалист

«Шериф» лишь в серии 11- метровых ударов обыграл в Хынчештах местный «Петрокуб» . Тираспольские футболисты доминировали на протяжении всей встречи, подолгу контролируя мяч. Однако на 11 минуте нападающий «Петрокуба» Вадим Кэлугер с 28 метров попал в девятку ворот гостей. Как признался после матча тренер гостей Роберто Бордин, такой мяч не смог бы взять даже знаменитый итальянский голкипер Буффон. «Желто-черные» не кинулись сломя голову вперед, а продолжили методично искать пути к воротам Буги и на 39 минуте забили ответный гол. Второй тайм прошел при территориальном преимуществе гостей, но голов больше забито не было, как и в дополнительное время. В итоге все решили послематчевые пенальти, в которых блестяще сыграл голкипер гостей Сергей Журик, отразивший два удара.

Наставник «Шерифа» Роберто Бордин на послематчевой пресс-конференции высказал удовлетворение результатом. «Очень рад, что мы в финале. Этот матч был трудный как для нас, так и для «Петрокуба». Пенальти – лотерея, это всем давно известно. Мы продолжили спокойно играть дальше после пропущенного гола и сумели забить. Мы пытались не рисковать, но ребята боролись до конца. Конечно, мы хотели выиграть этот матч до серии пенальти, но не смогли этого сделать».

Финальный матч между «Шерифом» и «Зарей» состоится 25 мая на столичном стадионе «Зимбру». Жеребьевка в федерации футбола определила команду «Шериф» номинальным хозяином игры. Это дает тираспольской команде приоритетное право выбора цвета игровой формы, раздевалки и других формальностей.

21 мая состоится заключительный тур в национальном дивизионе, в котором может определиться чемпион страны. Кишиневская «Дачия» и тираспольский «Шериф», набравшие по 66 очков, проведут свои матчи в гостях против занимающих последние места в турнирной таблице «Саксана» из Чадыр-Лунги и ФК «Унгень», соответственно. Так что, борьба ожидается упорной. В случае победы лидеров между ними состоится дополнительный матч.

Не менее упорной ожидается игра в Оргееве, где «Милсами» будет принимать «Зарю» из Бельц. Обе команды набрали по 65 очков и имеют шансы выиграть чемпионат в случае осечки лидеров. Все матчи тура начнутся в одно время.