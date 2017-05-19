Серафим Урекян: Нас спасет одномандатная система, а Плахотнюк знает, что делает

Одномандатная избирательная система может изменить ситуацию в стране, а Владимир Плахотнюк заслуживает всяческих похвал за то, что он делает. Об этом заявил бывший депутат и экс-председатель Счётной палаты Серафим Урекян в студии передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Избиратели должны знать своего депутата, а не голосовать за партийных бригадиров. То, что депутатов будут выбирать по одномандатным округам, повысит их ответственность. В парламент попадёт достаточное количество людей с твёрдыми принципами, которых нельзя будет купить”, - аргументировал свою позицию экс-депутат.

Для лидера ДПМ Владимира Плахотнюка у Серафима Урекяна нашлись одни лишь слова одобрения: „Не будь Плахотнюка, был бы кто-то другой. Он умный человек, он достоин всяческих похвал. Хорошо, что он может сконцентрировать всё в своих руках. Я не слышал, чтобы он кого-то повесил или убил за отказ переходить в ДПМ”.

В то же время бывший депутат сообщил, что между ним и Плахотнюком нет дружеских отношений, и дал понять, что своим взлётом лидер демократов обязан Владимиру Воронину: "Я не встречался с Плахотнюком порядка семи лет. Когда я был примаром, однажды он обратился ко мне за помощью, но вопрос не был связан с бизнесом или политикой. Кто взрастил Плахотнюка, становится очевидным, если проследить, как был поделен бизнес, в какой период его бизнес процветал, как депутаты-коммунисты перешли в ДПМ. Нет ничего случайного. Плахотнюк – умный человек, и он знал, как нужно действовать".

Слова одобрения нашлись у Серафима Урекяна и для бывшего генерального прокурора Валериу Зубко. Урекян опроверг слухи о получении им взятки в один миллион евро за согласие с этой кандидатурой: „Он был выбран из списка, включавшего 17 кандидатов. Зубко был самым честным и самым толерантным генпрокурором в истории Республики Молдова”.