Либеральная партия начинает кампанию информирования о достижениях Киртоакэ

Либеральная партия начинает кампанию по информированию о достижениях примара Дорина Киртоакэ. Данной акцией либералы намерены поддержать примара и призвать людей не подписываться за референдум об отставке примара, инициированного социалистами, передает IPN.

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявил в ходе пресс-конференции, что кампания в поддержку примара будет проходить во всех районах столицы и в пригородах. Политик сказал, что это не первый случай, когда социалисты инициируют сбор подписей за отставку мэра, но ничего так и не добились.

Либералы опротестовали в Высшей судебной палате решение Апелляционного суда об организации референдума об отставке примара. Если запрос будет отклонен, они присоединятся к тем гражданам, которые поддержали Дорина Киртоакэ.

Социалисты начали на прошлой неделе сбор подписей в поддержку референдума. Инициативная группа должна собрать 63 тыс. подписей в течение 60 дней. По данным ПСРМ, референдум должен состояться не позднее ноября.