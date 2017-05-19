Молдова - в числе стран, наиболее нетерпимо относящихся к секс-меньшинствам

Молдова остается страной, где наиболее нетерпимо относятся к представителям сексуальных меньшинств, считает ILGA-Europe – европейское отделение международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, обнародовавшей исследование Rainbow Map Europe 2017, в котором оценивается прогресс в деле защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает Инфотаг, Молдова заняла 43 место из 49 стран с индексом восприятия ЛГБТ на уровне 13 процентов, оказавшись в красной зоне рейтинга, среди государств-гомофобов.

Страны оцениваются как с точки зрения законов, касающихся представителей секс-меньшинств, так и с точки зрения отношения к ним в обществе. В шкале 0-100 процентов минимальное число означает полное отсутствие положительного отношения к ЛГБТ, максимальное - полное принятие этой категории общества как равных.

Самую высокую защиту ЛГБТ-сообществу обеспечивают Мальта (88,4), Норвегия (77,74) и Великобритания (75,73). Худшие оценки у Азербайджана (4,7), России (6,4) и Армении (7,2).

Украина занимает 36-е место с рейтингом 19, Румыния 25-е с рейтингом 21,12 процентов.