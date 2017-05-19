Финансирование Молдовы Евросоюзом зависит от выводов Венецианской комиссии, мнения

Возобновление финансирования Молдовы Европейским союзом во многом зависит от того, как распорядится Кишинёв рекомендациями Венецианской комиссии по поводу законопроекта об изменении избирательной системы. Такие заявления прозвучали в студии передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Любое финансирование всегда сопровождалось условиями. Только на этот раз условия являются более жёсткими. Думаю, финансирование со стороны ЕС будет зависеть от того, как мы сумеем выстроить отношения с Венецианской комиссией. Нам нужно будет учесть все рекомендации. Если мы выполним условия, то я уверен, что в июле Европейский парламент примет положительное решение в отношении Республики Молдова, а осенью у нас будут деньги”, - считает председатель ЕНПМ, депутат Юрие Лянкэ.

Директор Института политического анализа и консалтинга „Politicon” Анатол Цэрану также считает, что разблокирование финансирования зависит от молдавских властей. „Очевидно, что на этот раз проблема заключается в намерении изменить избирательную систему. Всё зависит от нас: сумеем ли мы разобраться в этой ситуации. Если кто-то сочтёт, что европейцы и дальше будут нас финансировать из геополитических соображений, то он допустит большую ошибку. Что у маленькой и бедной Молдовы получилось – так это вызвать разногласия в Европейском парламенте”, - отметил он.