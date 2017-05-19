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Общество
В Молдове ежегодно производят почти 370 тысяч тонн отходов, большую часть уничтожают
19.05.2017

Почти треть продуктов, производимых в мире, попадают в мусорку. В странах Евросоюза ежегодно утилизируют 88 миллионов тонн пищевых отходов. Это примерно по 173 кг с человека. Таковы данные статистики.

Только в Молдове два года назад было произведено более 370 тысяч тонн отходов. Из них свыше 87 тысяч - переработали, ещё более 60 - уничтожили. Оставшиеся - 223 тысячи тонн - хранятся на свалках.

По данным Государственной экологической инспекции, больше всего отходов производят города. В среднем каждый их житель ежегодно выбрасывает на мусор более 60 тысяч тонн, а сельчанин - свыше 30 тысяч.  

В то же время, одна семья в городе ежедневно производит не менее килограмма отходов, в селе - вдвое меньше.


 
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