Уровень содержания пестицидов в некоторых овощах в разы превышает допустимую норму

Овощи, которые продают на отечественных рынках, опасны для здоровья. Уровень содержания пестицидов в некоторых из них в разы превышает допустимую норму. Таковы результаты лабораторных исследований.

В лабораторию на анализы отправили овощи, купленные на рынке, а также в неавторизованных местах. В обоих случаях продавцы заверяли, что они не содержат нитратов или пестицидов.

"В них не то что не превышена норма, она даже ниже допустимой. Мы даже не начинаем работу если не проводим лабораторный анализ."

"Вот талон, они прошли анализ."

Проверке подверглись капуста, редиска, огурцы, кабачки и картофель.

По результатам анализов выяснилось, что практически во всех овощах, уровень содержания пестицидов в несколько раз превышает допустимую норму. Пригодными для употребления оказались лишь капуста и редиска. Но редко кто из покупателей обращается по этому поводу к специалистам, все они руководствуются своими методами проверки продуктов.

"Я прошу разрезать овощи, смотрю, есть ли в них белые прожилки. Если есть, не беру. Ещё определяю по твёрдости. Если они немного мягкие, тогда всё нормально".

"Когда свежие покую, смотрю на хвостики. Если завяли, не покупаю".

Однако специалисты призывают покупателей обращаться в лаборатории.

"Лучше всего обращаться в аккредитованные лаборатории, поскольку доверять можно лишь результатам, полученным там", - сказала директор лаборатории Галина Чичко.

Эксперты также рекомендуют перед употреблением оставить овощи на несколько минут в холодной воде с уксусом.