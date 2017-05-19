Стало известно, кто споет на разогреве у The Prodigy, озвучены и другие чудеса концерта (ВИДЕО)

На разогреве у группы The Prodigy, концерт которой состоится в начале июня в Кишиневе, выступит Carla`s Dreams. Организаторы обещают незабываемое шоу и мощный звук в 300 киловатт, что станет премьерой для нашей страны.

Также заявлено, что на конерте будет 100% живой звук и команда выступит в полном составе. Сцена, на которой пройдет выступление, будет длиной в 45 м, и на ней будет установлено более 300 световых элементов. Помимо оборудования из Молдовы и соседних государств, из Лондона приедут две фуры со свето- и звукотехникой.

Сцена будет повернута к Триумфальной арке, а территория для зрителей, рассчитанная на 20 тысяч человек, будет разделена на четыре зоны: Slam, Main, Stage и Seat Zone.

Цена билетов составляет 200 леев в зоне main, 400 – в зоне slam, 700 – для зоны seat и 1300 для зоны stage.

Организацией концерта занимаются четыре компании из Молдовы, Румынии и Великобритании.