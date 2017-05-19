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Экономика
Глава НЦБК Виорел Кетрару обнародовал доходы за прошлый год: суммы впечатляют (ДОКУМЕНТ)
19.05.2017

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару в 2016 году получал ежемесячно зарплату в размере 27 960 леев, а его жена Лоретта Кетрару – более 14 тысяч леев. Таким образом, за прошлый год доход семья Кетрару составил 504 713,16 леев.

Относительно имущества, декларация о доходах за прошлый год начальника НЦБК не отличается от той, что была представлена в 2015. Согласно документу, у Виорела Кетрару есть жилой дом, записанный на его жену, приобретенный в 2012 году. Его площадь составляет 96 кв.м., а стоимость - 613 430 леев.

В документе числится и участок в 0,063 гектаров, стоимостью 253 329 леев, приобретенный также в 2012 году.

С другой стороны семья Кетрару не меняла машину с 2005 года.  В декларации о доходах значится автомобиль Renault Megane, стоимостью 7000 евро.

А в графе долги глава НЦБК указал кредит в размере 142 тысяч леев.


 
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