К 2021 году количество больных гепатитом планируется сократить на 50%

До 2021-го года число пациентов, страдающих острыми и хроническими формами вирусного гепатита, а также циррозом печени, должно сократиться на 50 процентов. Такова цель Национальной программы борьбы с гепатитом, которую одобрило накануне правительство. Программа предусматривает профилактику болезни и улучшение эпидемиологической ситуации в стране.

"Программа предусматривает несколько ясных целей: снижение на 50% заболеваемости и распространенности гепатита В, С и D, а также цирроза печени в период с 2017 по 2021 года, обеспечение доступа, как минимум, 50% пациентов с гепатитом к качественным медицинским услугам, лечению и постоянному уходу, углубление научных и научно-практических исследований в области гепатита", - сказала министр здравоохранения Руксанда Главан.

Чтобы добиться выполнения этих задач, минздрав сделает ставку на раннюю диагностику больным различными формами гепатита, обеспечение лабораторий средствами диагностики. Эффект внедрения программы отследят благодаря специальному реестру, где будет аккумулироваться информация о ходе лечения пациентов.

Ориентировочная стоимость внедрения программы - около 443 млн леев. Эти деньги направят на обеспечение лечения больных в специализированных отделениях с использованием противовирусных препаратов, развитие лабораторной диагностики и профилактические меры.