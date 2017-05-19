Москву возмутил досмотр российского военного в аэропорту Кишинева

Российская делегация в ОКК выразила протест в связи с провокационными действиями молдавских силовых структур в отношении военнослужащего РФ. В заявлении, распространённом на очередном заседании руководящего органа миротворческой операции, подчёркивается, что инцидент имел место 12 мая в аэропорту города Кишинёва.

Сообщается, что капитан Алексей Шкаранда направлялся в РФ в связи с окончанием срока командировки. При прохождении погранконтроля он без объяснения причин был подвергнут тщательному досмотру. Более того, сотрудники, производившие проверку, фотографировали его личные вещи, были незаконно изъяты награды ПМР: медаль «Участнику миротворческой операции», медаль «Миротворец» от Союза десантников Приднестровья, а также юбилейная серебряная монета «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». При этом протокол об изъятии не составлялся, передают «Новости Приднестровья».

«Кроме того, подвергнутый досмотру военнослужащий РФ был незаконно допрошен на предмет, не имеющий отношения к его убытию из РМ. В частности ему задавались вопросы об офицерах, проходящих военную службу в ОГРВ», — говорится в документе.

«Делегация Российской Федерации в ОКК заявляет решительный протест в связи с недопустимыми и столь вызывающими действиями сотрудников молдавских компетентных органов в отношении военнослужащего миротворческих сил РФ», — подчёркивается в обращении российской стороны.

Российская делегация в ОКК отмечает, что действия такого рода представляют собой целенаправленную провокацию в отношении РФ, направленную на подрыв миротворческой миссии в регионе.

«Думают ли «режиссёры” подобного сценария о сохранении мира в своей стране или настроены на раскачивание ситуации в зоне конфликта и приведении её к непредсказуемым последствиям?», — задаются вопросом участники переговорной площадки.

Российская сторона призвала молдавских коллег дать аргументированные разъяснения по поводу действий сотрудников молдавских спецслужб и вернуть незаконно изъятое имущество гражданина РФ.