МНЕНИЕ: Референдум об отставке Дорина Киртоакэ провалится из-за низкой явки избирателей

Политический аналитик Аркадий Барбэрошие считает, что референдум по вопросу отставки генерального примара столицы Дорина Киртоакэ провалится, из-за низкой явки избирателей. Об этом он заявил корреспонденту портала ТРИБУНА.

«В первую очередь, я не думаю, что удастся обеспечить явку. Как правило, на референдумы люди ходят гораздо менее активно, чем на выборы. Не думаю, что с этим референдумом произойдет иначе. Идет сбор подписей, и дай Бог, чтобы удалось собрать нужное количество», — заявил аналитик.

В контексте Аркадий Барбэрошие отметил, что он никогда не голосовал «за» или «против» Киртоакэ, но уточнил, что «в его распоряжении были все рычаги для того, чтобы за все эти годы сделать больше, и чтобы сейчас не возникла проблема референдума».

«Я не голосовал ни «за» ни «против» г-на Киртоакэ. Он оказался не в состоянии внедрить ряд проектов. Я сужу о нем по результатам его работы. Создается впечатление, что он мог бы сделать намного больше. Для этого у него было все. Он мог сделать платные парковки, но ничего не сделал. Он попытался, но попытка оказалась неудачной», — отметил аналитик.

Вместе с тем, политический аналитик добавил, что «есть человек, который решит судьбу этого вопроса», уточнив, что имеет в виду лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

Михаела Коноваль