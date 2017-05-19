Игорь Додон: Буду настаивать на внесении изменений в Конституцию

Президент Игорь Додон встретился с делегацией Венецианской комиссии, которая находится в Кишиневе, и которая должна сделать оценку инициативы по изменению Конституции в том, что касается предоставления дополнительных полномочий главе государства для роспуска парламента. Президент отметил, что будет настаивать на внесении изменений в Конституцию всеми возможными путями, будучи твердо убежденным в том, что досрочные парламентские выборы должны состояться как можно скорее, передает IPN.

Игорь Додон сказал, что понимает требования других партий, в частности Демократической партии вместе с ее „спойлерами и клонами”, которые монополизировали власть в государстве и не хотят позволить президенту осуществлять свои полномочия и ограничивают их. Кроме того, глава государства отметил, что понимает и позицию других более мелких партий, с минимальными шансами попасть в парламент, которые категорически выступают против роспуска парламента и хотят максимально продлить свое присутствие в законодательном органе.

„Считаю, что мы должны создать сбалансированную политическую систему, независимо от партийного или идеологической интереса кого бы то ни было. Есть парламентское большинство, президент страны, избранный прямым голосованием всего народа, и естественно, в этой ситуации должны быть сбалансированы полномочия всех ветвей государственной власти. Я поблагодарил экспертов Венецианской комиссии за проведенную работу. Я отметил, что мы ценим и учтём лучший международный опыт в продвижении избирательных систем и изменении Конституции”, - заявил Игорь Додон.

Заместитель секретаря Венецианской комиссии Симона Граната-Менгини отметила, что эксперты прибыли в Кишинев для оценки предложений, инициированных президентом. Были проведены встречи с представителями всех парламентских фракций и с главой государства. Оценка будет осуществляться в свете международных стандартов и в контексте сравнительного анализа различных систем, которые существуют в других государствах. Выводы еще небыли сделаны, дискуссии должны продолжиться в Венеции. Заключение на инициативу главы государства будет представлено в июне.