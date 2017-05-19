Проект ПСРМ более чем на 90% списан с проекта ДПМ, анализ

Функциональность и воздействие двух законопроектов, предусматривающих изменение избирательной системы, были проанализированы путём сравнения по инициативе Transparency International – Moldova. Исследование показывает, что проект Партии социалистов о смешанной избирательной системе в точности повторяет структуру проекта Демократической партии об одномандатной системе. Более того, кажется, что они написаны одним автором.

Гражданский активист Валериу Паша заявил на пресс-конференции в IPN, что так называемая борьба между социалистами и властями является всего лишь имитацией. Проект, подписанный Партией социалистов, более чем на 90% списан с проекта Демократической партии. В поддержку этого утверждения Валериу Паша представил анализ текста проекта, зарегистрированного в парламенте Демократической партией, в котором выделены другим цветом выражения и формулировки, встречающиеся в проекте, который был зарегистрирован Партией социалистов.

Как отметил Валериу Паша, Демократическая партия включила в проект положение, которое предусматривает предъявление кандидатами „свидетельства о неподкупности”. Этот термин отсутствует в специализированной терминологии. Демократы предлагают проводить 30-дневную предвыборную кампанию и признавать выборы состоявшимися вне зависимости от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Аналогичные положения присутствуют и в проекте социалистов. Различается только количество подписей, которое кандидату нужно будет собрать, чтобы иметь возможность участвовать в предвыборной гонке.

Авторы исследования считают, что два этих проекта нарушают основополагающие принципы европейского электорального наследия, а именно принципы проведения выборов на основе всеобщего и равного избирательного права. Принцип всеобщего избирательного права нарушается посредством ограничения, дающего возможность проголосовать лишь тем гражданам, которые имеют юридическую прописку в пределах соответствующего избирательного округа. Это ограничение делает невозможным участие в выборах для более чем одного миллиона граждан, находящихся за рубежом.

Исполнительный директор Transparency International – Moldova Лилия Каращук задаётся вопросом, каким образом после того, как две эти партии столь ожесточённо боролись между собой, они так быстро достигли договорённости. Её беспокоит и тот факт, что некоторые организации гражданского общества сначала поддерживали один законопроект, а спустя короткое время поддержали уже другой.

Эксперт Transparency International – Moldova Янина Спиней пообещала, что независимые неправительственные организации и далее будут представлять анализы, призванные убедить население в том, что сейчас не время менять избирательную систему. Они также призовут парламент отозвать проект, в соответствии с которым инициативы ДПМ и ПСРМ были объединены.

Исследование было профинансировано посольством Нидерландов в Бухаресте.