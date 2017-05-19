В селе Хирова минувшим вечером нашли убитой семью из четырёх человек

36-летний житель села Хирова Каларашского района задушил супругу и дочерей четырёх и 12 лет, а затем покончил с собой. Тела погибших обнаружили минувшим вечером родственники. По данным судмедэксперта, преступление произошло в ночь со вторника на среду.

Полиция предполагает, что мужчина задушил супругу и детей, когда они спали. Их тела обнаружили на кровати, а труп мужчины был на полу. Соседи погибших до сих пор в шоке.

''Он был спокойным, хорошим. Не знаю, что за трагедия у них произошла. Жена только позавчера вернулась из Израиля"

Женщина вернулась с заработок 15 мая и собиралась уезжать обратно. Но муж был против.

''Это определённая ревность''

''Около двух дней во дворе было тихо. Кто-то пришёл к ним вечером и нашёл их мёртвыми"

По словам родных погибшего, он неоднократно говорил о суициде.

''Говорил, что как только жена вернётся, он повесится и всё. Ему было тяжело с детьми''

Расследованием занимается полиция Калараша. По предварительным данным, ранее случаев насилия в семье зарегистрировано не было. Отмечается, что старшая дочь регулярно посещала школу. Известно также, что мужчина был безработным.