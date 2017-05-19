Если при работающем минздраве крупнейшая больница - без директора и калечит пациентов, то что будет без минздрава?

Марина ТИМОТИН

Один пациент бельцкой муниципальной больницы лишился носа, трое получили сильные ожоги в ходе сеансов радиотерапии, проведенных в отделении радиологии в марте. Один из больных из-за сильных ожогов локтя уже перенес две операции. Как рассказала газете «Молдавские ведомости» Теодора Родионова, начальник управления здравоохранения муниципия Бельц, на лечение базалиомы (разновидность рака кожи) и других заболеваний на сеансы радиотерапии пациенты приходили без направления и врачебной консультации, хотя назначить лечение вправе только команда из хирурга, онколога, радиолога.

Четыре года в бельцкой муниципальной больнице нет директора. Ее учредитель - местные власти, а конкурсы на занятие должностей проводит минздрав. Такие у нас законы. В 2013 году примар Бельц назначил главврача – но минздрав обжаловал назначение в суде, поскольку не было конкурса. Суд отменил распоряжение мэра. Конкурс провели только 23 марта! Кто виноват в том, что больница с персоналом 1800 человек была «без головы»? Все по закону!

С июля 2016 года до марта 2017-го в кабинете радиотерапии прошли лечение более 60 человек. Сеансы проводились на аппарате 1989 года выпуска – то есть ему 28 лет! Как сказал Иван Урсулян, заведующий центром радиационной безопасности в составе национального центра общественного здоровья, подобных аппаратов больше нет в Молдове. Их нельзя даже сравнивать с современными ни по свойствам, ни по принципам действия.

Радиотерапевт столичного онкоинститута Петр Тузлуков на просьбу СМИ охарактеризовать ущерб пациентам ответил так: «Последствия могут проявиться и через 20, и через 50 лет в виде вторичной онкологии, однако все зависит от того, какое лечение назначат этим людям сейчас».

Прокуратура муниципия опечатала аппарат только после того, как один из пострадавших обратился в суд. Генпрокуратура установила, что в больнице несанкционированно проводятся сеансы радиотерапии с использованием X-лучей аппарата «Рентген ТА-02», что отделение имажистики (рентгенографии) не располагало аккредитацией, что аппарат использовался без сертификата безопасности и не проходил метрологическую поверку. Предстоит установить точное число пострадавших: радиотерапию с июля 2016 до марта 2017 года прошло более 60 человек.

Но как же аппарат работал до июля 2016 года? И как лечил радиотерапевт, которого в последний раз аттестовали в 1999 году? Переаттестацию доктор должен была пройти в 2000 году на базе медуниверситета, но не прошел. Более того, как отметила Теодора Родюкова, кабинет имеет санитарную авторизацию бельцкого национального центра общественного здоровья, выданную 27 мая 2016 года.

Как сообщил глава ЦОЗ Бельц Вячеслав Кишларь, метрологический сертификат и сертификат безопасности выдают в национальном агентстве по регулированию ядерной и радиологической деятельности. Авторизация на радиотерапию истекла в прошлом году, ее не продлили, так как аппарат не был сертифицирован: запретило агентство. «Мы проверили данное учреждение на несанкционированное использование этого рентген- аппарата, но его в протоколе минздрава нет», - сказал замдиректора НАРЯРД Ион Бэлан.

Уполномоченный по правам человека рекомендовал минздраву разработать правовые нормы проверки медицинских устройств и пересмотреть критерии оценки медицинских учреждений с точки зрения прав человека. Тем временем в ходе реформы правительства задумали вообще ликвидировать минздрав.

Будет единое министерство здравоохранения и социальной защиты, а в его рамках - национальное агентство общественного здравоохранения. В агентство войдут все контролирующие органы сферы здравоохранения, а также национальный и территориальные центры общественного здравоохранения, национальный центр менеджмента в здравоохранении и нацсовет по оценке и аккредитации в области здравоохранения.

Если у нас при работающем минздраве крупнейшая муниципальная больница без директора и калечит пациентов – то что будет без минздрава? Кто будет проверять соблюдение медицинских протоколов?

Прокуратура начала уголовное преследование врача по факту нарушения по халатности правил и способов оказания медпомощи, а также руководителей больницы и бельцкого национального центра общественного здоровья за действия, которые заведомо превышают законные права и полномочия. За это - тюрьма сроком от 6 до 10 лет. Но кто виноват на глобальном уровне в том, что в стране не обновляется рентген-оборудование? Не врачи же?

В 2008 году восемь рентген-аппаратов «Philips Healthcare» установили в РКБ, муниципальной клинической больнице №3, республиканской травматологической больнице, онкоинституте, поликлинике госканцелярии, БСМП, больнице Ворничен, в центре охраны здоровья матери и ребенка. Поставщики обещали, что системы «DuoDiagnost Digital» будут сочетать в одном аппарате радиографию, томографию и рентгеноскопию. Бюджет выделил на это примерно 2,168 миллиона евро.

Но выяснилось, что «чудо-функции» не работают: нарушена комплектация. Создали комиссию, которая представила выводы минздраву. Национальный центр по борьбе с преступностью и коррупцией обнаружил, что новейшее оборудование не работает как надо, его характеристики не соответствуют указанным в договоре о поставке. 17 мая 2010 года на пресс-конференции сотрудники центра предали этот случай огласке.

Выяснилось, что когда новое оборудование эксплуатируется «вполсилы», доза излучаемой им радиации в 10 раз выше! Облучаются и врачи, так и пациенты. Все связанные с поставкой документы подписывал тогдашний замминистра здравоохранения Борис Головин. 70 процентов сумм ушли авансом, до проверки рентген-аппаратов и подписания акта сторонами. Бюджету нанесен ущерб в 35,6 миллиона лей, сообщил центр.

Головину предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Согласно статье 329 УК, такое преступление наказывается штрафом в размере от 6 до 16 тысяч лей или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет. Но 30 ноября 2014 года Борис Головин был избран депутатом парламента от ПКРМ.