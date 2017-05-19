Додон: Я президент для всех, кроме геев

Когда Игорь Додон заявил после президентских выборов, что является президентом для всех, оказывается, он исключил из этого списка секс-меньшинства. Об этом глава страны сказал после встречи с делегацией Венецианской комиссии.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Додон подтвердил, что выступает категорически против организация марша ЛГБТ-сообщества.

«Я категорически против маршей сексуальных меньшинств и их организаций в Республике Молдова. Я за наши традиции, за наши традиционные семьи, за православную веру. Я осуждаю этот марш. Жаль, что некоторые представители действующей власти и некоторые посольства поддерживают их», — заявил он.

На вопрос о том, что в рамках предвыборной кампании Додон обещал быть президентом всех, он заявил: «Для геев — нет. Думаю, они упустили шанс выбрать своего президента».

Напомним, что в воскресенье, 21 мая, в Кишиневе пройдет марш ЛГБТ-сообщества «Без страха». В противовес мероприятию Додон распорядился провести в тот же день «масштабные» акции поддержки и продвижения семейных ценностей.