Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин уверен, что Венецианская комиссия даст отрицательные заключения на законопроекты об изменении избирательной системы Молдовы, а также о наделении президента дополнительными полномочиями. Об этом он заявил в пятницу корреспонденту "ИНФОТАГ".

"Мы встречались с представителями Венецианской комиссии. Я им в шутку предложил открыть в Кишиневе постоянный офис, так как сейчас у властей и некоторых политиков началась бурная законодательная деятельность. Они выступают с разными инициативами, пытаясь сохранять себя у власти и расширить свои полномочия. Ничего из этого не выйдет", - сказал Воронин, напомнив, что Венецианская комиссия уже давала отрицательные заключения на подобные проекты.

По мнению лидера ПКРМ, избирательная система не нуждается в поправках.

"Система, может быть и несовершенна, но она лучше не станет. Исправлять надо не систему, а то, что мешает демократии. Речь идет о двух принципиальных вещах: наведение порядка в списках избирателей и наказание за политическую коррупцию и подкуп избирателей. Этого будет достаточно. Мы видим, что сейчас в стране больше избирателей, чем населения. Это ненормально. А что происходит с политической коррупцией - вы сами видите. Больше половины депутатов из правящей коалиции никого не представляют, так как граждане голосовали за партии, а депутатов просто купили", - отметил Воронин.

Он считает, что избирательную систему "демократам и социалистам изменить не удастся".

"Если все же это произойдет, нужно будет решать, как поступить в дальнейшем. Я не могу сказать сейчас про возможный бойкот выборов. Парламентские выборы - это не выборы президента, которые были незаконными и которые мы бойкотировали", - сказал лидер ПКРМ.

Он подчеркнул, что "президент Игорь Додон такой же нелегитимный, как и те выборы".

"Мы его не признаем в качестве президента. Я в выборах не участвовал, за него не голосовал и руки ему никогда не подам", - заявил экс-президент.

Он также подверг критике законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства.

"Дополнительных полномочий в конце своего мандата требовали и Мирча Снегур, и Петр Лучинский. Я восемь лет был президентом и дополнительных полномочий не требовал. А Додон только стал президентом и уже требует полномочий. Он что, когда баллотировался на пост президента, не знал, на что идет, каковы полномочия?! Пусть попробует сделать хоть что-нибудь, потому что до сих пор ничего не сделал", - подчеркнул Воронин.