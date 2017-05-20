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Воронин уверен, что Венецианская комиссия даст отрицательные заключения на законопроекты об изменении избирательной системы
20.05.2017

Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин уверен, что Венецианская комиссия даст отрицательные заключения на законопроекты об изменении избирательной системы Молдовы, а также о наделении президента дополнительными полномочиями. Об этом он заявил в пятницу корреспонденту "ИНФОТАГ".

"Мы встречались с представителями Венецианской комиссии. Я им в шутку предложил открыть в Кишиневе постоянный офис, так как сейчас у властей и некоторых политиков началась бурная законодательная деятельность. Они выступают с разными инициативами, пытаясь сохранять себя у власти и расширить свои полномочия. Ничего из этого не выйдет", - сказал Воронин, напомнив, что Венецианская комиссия уже давала отрицательные заключения на подобные проекты.

По мнению лидера ПКРМ, избирательная система не нуждается в поправках.

"Система, может быть и несовершенна, но она лучше не станет. Исправлять надо не систему, а то, что мешает демократии. Речь идет о двух принципиальных вещах: наведение порядка в списках избирателей и наказание за политическую коррупцию и подкуп избирателей. Этого будет достаточно. Мы видим, что сейчас в стране больше избирателей, чем населения. Это ненормально. А что происходит с политической коррупцией - вы сами видите. Больше половины депутатов из правящей коалиции никого не представляют, так как граждане голосовали за партии, а депутатов просто купили", - отметил Воронин.

Он считает, что избирательную систему "демократам и социалистам изменить не удастся".

"Если все же это произойдет, нужно будет решать, как поступить в дальнейшем. Я не могу сказать сейчас про возможный бойкот выборов. Парламентские выборы - это не выборы президента, которые были незаконными и которые мы бойкотировали", - сказал лидер ПКРМ.

Он подчеркнул, что "президент Игорь Додон такой же нелегитимный, как и те выборы".

"Мы его не признаем в качестве президента. Я в выборах не участвовал, за него не голосовал и руки ему никогда не подам", - заявил экс-президент.

Он также подверг критике законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства.

"Дополнительных полномочий в конце своего мандата требовали и Мирча Снегур, и Петр Лучинский. Я восемь лет был президентом и дополнительных полномочий не требовал. А Додон только стал президентом и уже требует полномочий. Он что, когда баллотировался на пост президента, не знал, на что идет, каковы полномочия?! Пусть попробует сделать хоть что-нибудь, потому что до сих пор ничего не сделал", - подчеркнул Воронин.


 
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