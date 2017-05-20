Бассейны по всей стране готовят к открытию летнего сезона

Администраторы бассейнов по всей стране готовятся к открытию летнего сезона. Так что те, которые не смогут отдохнуть на берегу моря, будут загорать и плавать в бассейне. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, администраторы предлагают разные развлекательные мероприятия.

Бассейны в столице и пригородах готовят к летнему сезону.

"Тщательно чистим бассейны, меняем фильтры и всю систему очистки воды", - сказал администратор бассейна Илья Качук.

"Сейчас проверяем водопровод, систему очистки, в этом году будем использовать ультрасовременные фильтры", - отметил владелец бассейна Михаил Омилянович.

Чтобы привлечь большее число клиентов, администраторы бассейнов готовят для них специальные предложения и акции.

"В выходные дни у нас будут тематические вечеринки, с приглашенными диджеями, конкурсами и особым меню", - сообщил администратор бассейна Артём Калов.

"Мы гарантируем каждому клиенту скидочный талон на посещение в течение недели, кроме того, организуем промо-акции, например, бесплатный час посещения, и различные конкурсы", - продолжил Михаил Омилянович.

Специалисты рекомендуют ограничивать время купания в бассейнах, если воду в них дезинфицируют при помощи хлора.

"Может появиться раздражение слизистой рта и носа, покраснение и воспаление кожных покровов, даже отравление. Жидкий хлор не запрещён для дезинфекции воды в бассейнах, но должна соблюдаться концентрация. От хлора вода приобретает резкий запах и становится мутной", - сказал врач Александр Налба.

Стоимость одного дня посещения бассейна варьируется от 100 до 250 леев. Некоторые бассейны уже работают, остальные планируют открыть в первых числах июня.