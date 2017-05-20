Ставки по леевым кредитам за год снизились на 5,04 процентного пункта

Ставки по кредитам продолжают снижаться. По данным Национального банка, средняя ставка по леевым кредитам в апреле составила 10,63%. За год она снизилась на пять с лишним процентных пунктов.

В Нацбанке уточнили, что за месяц средняя ставка по займам снизилась на 0,4 процентного пункта. Наибольшей популярностью пользовались кредиты на срок до двух лет - они составили треть от общего числа выданных в апреле.

В то же время, самая низкая ставка - 9,19% - была установлена на леевые кредиты на срок больше пяти лет. Самыми дорогими остаются краткосрочные займы - до месяца. Их выдают под 13,64% .

Две трети займов, выданных в апреле, получили юридические лица. По данным Нацбанка, общий обем кредитов - и физияческим лицам, и предприятиям - превышает 38 млрд 600 млн леев.