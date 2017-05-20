Sic! Каким партиям выгодна смешанная система?

Президент Игорь Додон продолжает настаивать на том, что смешанная избирательная система является ударом по Демократической партии. Более того, по его словам, система выгодна и непарламентским партиям, которые в других условиях не вошли бы в парламент. Однако утверждают авторы новой статьи Sic!, практика других стран и исследования, проведенные в данной области, показывают обратное. С Игорем Додоном не согласился бы, в частности, некий господин Дюверже, говорят они, отмечая, что в итоге, в долгосрочной перспективе, такая система поощряет появление двухпартийного господства, передает IPN.

„Смешанная система позволяет партиям, которые не проходят избирательный порог... Нэстасе не пройдет избирательный порог, по крайней мере, на данный момент как показывают опросы. Усатый не проходит, другие партии не проходят. Но они могут продвигать депутатов. Например, тот же Усатый на Севере. В Бэлць может продвинуть 2-3 депутатов. В других районах. Тот же Нэстасе в центре. Поэтому, смешанная система, если говорить честно, оставляя в стороне политические и геополитические призывы, выгодна, в том числе партиям, которые могут быть представлены в Республике Молдова не по партийным спискам, а по одномандатным округам”, - заявил президент Игорь Додон на Радио Свободная Европа.

По словам Игоря Додона, опросы показывают, что Андрей Нэстасе и Ренато Усатый не войдут в парламент. Но апрельский Барометр общественного мнения 2017 года свидетельствует о том, что 5,9% респондентов проголосовали бы за ППДП, а 4,1% за ППНП. Это в контексте того, что президентские выборы являются еще относительно свежими в памяти электората и поляризация избирателей вокруг Майи Санду и Игоря Додона сохраняет некую инерцию.

Авторы статьи отмечают, что президент Додон упускает из виду один аспект, а именно то, что Демократическая партия, согласно опросам, находится в такой же ситуации, как и ППНП и ППДП. Если Игорь Додон настаивает на том, что эти две партии не пройдут избирательный порог, то такой же вывод следует сделать и по отношению к демократам. В этом контексте смешанная система становится спасательным кругом для партии Влада Плахотнюка.

Авторы ссылаются на Закон Дюверже. „Морис Дюверже был французским политиком, юристом и социологом, который изучал политические системы разных стран. Он заметил, что мажоритарные системы с одним раундом голосования поощряют формирование двухпартийных систем. Продвигаемый Игоремь Додоном вариант это, конечно, смешанная система, но лидеры демократов не ошибаются, когда говорят, что это шаг к одномандатным округам. В сущности, смешанная система это наполовину голосование по одномандатным округам. Такая система принуждает партии с „малыми шансами” либо объединиться, либо от них отказываются избиратели, как не имеющие никаких шансов на победу”, - говорится в статье.

„Таким образом, согласно Дюверже, голосование по одномандатным округам только в один раунд голосования отпугивает и снижает возможности кандидатов, которые могли бы занять 3 или 4 место. Соответственно, в долгосрочной перспективе, такая система поощряет появление двухпартийного господства. В случае Молдовы, по мнению авторов статьи, ясно, что такая наполовину мажоритарная система выгодна ПСРМ, крупнейшей парламентской партии и со свежей победой в президентских выборах, и ДПМ, самой сильной партии на местном уровне, с наибольшим числом примаров.

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