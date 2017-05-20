Украина с 20 мая запретит транзит продуктов из Приднестровья

Украина запрещает с 20 мая транзит через свою границу с Приднестровьем продовольственных товаров. Об этом сообщил так называемый министр сельского хозяйства Приднестровья Ефимий Коваль. Отмечается, что транзит таких грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только по согласованию с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).

По его словам, вчера в Минсельхозприроды непризнанной ПМР поступило письмо от Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, в котором сообщается о запрете транзита. Инициатором данного запрета, как сообщается в письме, выступило Главное управление контрразведовательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ. По мнению украинских контрразведчиков, такое решение должно способствовать «локализации угроз национальной безопасности», передают «Новости Приднестровья».

Ранее выданные разрешения на транзит через украинскую территорию продовольственных товаров в направлении Приднестровья с 20 мая будут считаться недействительными. При этом, по словам Ефимия Коваля, только за несколько месяцев 2017 года было подано 83 заявки на транзит через украинскую границу грузов, попадающих под фито- и ветеринарный контроль. В этом году через украинско-приднестровскую границу было перевезено более 6 тысяч тонн продовольственных товаров.

Также по его словам, в случае недопуска грузов в порт приднестровские экономические агенты «будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины». В случае же сухопутного перемещения грузов через территорию Украины, предостерегает Ефимий Коваль, велика вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов.

«С учетом нашей зависимости от внешних производителей продовольствия проблема очень серьезная», — отметил Ефим Коваль.

По его словам, запрет может коснуться не только товаров, которые поступают через территорию Украины транзитом, но и собственно украинских пищевых товаров, произведенных на её территории.