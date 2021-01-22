Главные роли ей отдавали Феллини и Бертолуччи. Мужчины и киноженщина

Главные роли ей отдавали Феллини и Бертолуччи, она играла с Марчелло Мастроянни и Омаром Шарифом. Но самую большую известность ей принес фильм «Мужчина и женщина». В нем Анук Эме создала ярчайший женский образ в истории мирового кинематографа, получив за эту роль «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Потомственная профессиональная актриса, она снималась в кино почти всю сознательную жизнь. Она родилась в Париже в семье актеров. Ее отца звали Анри Дрейфус. Неизвестно, был ли он родственником Альфреда Дрейфуса, подсудимого на печально прославленном судебном процессе. Но, вероятно, вопрос о фамилии волновал многих, включая самого Анри. В кино он снимался под псевдонимом Генри Мюррей. С 1946 по 1954 годы Анри-Генри сыграл в дюжине фильмов роли второго плана – инспектора полиции, администратора отеля, а то и вовсе персонажей без имени. Мать Анук Эме, Женевьева Сориа, родилась в католической семье, первоначально воспитывалась в католических традициях, но во взрослом возрасте прошла гиюр. Выпускница национальной консерватории драматического искусства в Париже, Женевьева была в первую очередь театральной актрисой, но тоже сыграла в десятке фильмов, в том числе в «Герое дня» с Морисом Шевалье. Правда, в титрах этого фильма фамилия Сориа стоит чуть ли не последней.

Франсуаза Сориа Дрейфус, дочь Анри и Женевьевы, в первый раз появилась на киноэкране в 14 лет. В мелодраме Анри Калефа «Дом на море» (1947) она сыграла роль девушки Анук – и сделала имя героини своим сценическим именем. Два года спустя кинодраматург Жак Превер специально для нее написал роль Джульетты в фильме «Любовники из Вероны» (истории Ромео и Джульетты, перенесенной в послевоенную Италию). Превер также придумал и вторую часть сценического псевдонима актрисы – Эме. Для нее же была написана главная роль и в следующем его сценарии. Фильм «В расцвете лет» рассказывал о массовом побеге из колонии для малолетних преступников. Съемки этой картины неоднократно приостанавливались – то из-за погодных условий, то из-за запрета, наложенного министерством юстиции, потому что слишком жуткими изображались условия содержания в колонии. В итоге фильм так и не был снят до конца, а отснятый материал стерт с пленок.

В 1949 году юная кинозвезда вышла замуж за Эдуарда Зиммерманна. О нем как таковом ничего практически неизвестно – ну, помимо того, что был он евреем. В следующем году Анук сыграла главную женскую роль в детективе «Золотая саламандра». На съемках этого фильма у нее завязался роман с исполнителем главной мужской роли Тревором Ховардом, который был старше ее на 21 год. Анук развелась с мужем и вскоре вышла замуж второй раз, но не за Ховарда, а за кинорежиссера Нико Папатакиса. В фильмографии Анук 1951 и 1954 годы отсутствуют. 1951-й – это год ее свадьбы с Нико и рождения их дочери Мануэлы, 1954-й – год развода. Об отношениях Анук с мужчинами один из ее близких друзей потом скажет, что ей больше всего нравится страдать в промежутке между романами.

В 1956 году на экраны вышел фильм «Нина» о превозмогающей множество преград любви секретарши советского информагентства и американского журналиста (главный злодей в фильме – майор Советской армии). Анук сыграла Нину Иванову, главную героиню. Подобное кино вряд ли могли показать в Советском Союзе. Восходящую французскую кинозвезду в СССР впервые увидели в 1958 году в фильме «Монпарнас, 19», рассказывающем о последнем годе жизни великого художника Амадео Модильяни. В картине Анук Эме сыграла гражданскую жену художника, Жанну Эбютерн. Жанна покончила с собой через день после смерти Модильяни и покоится с ним в одной могиле. И если в предыдущих работах Анук зрители видели на экране лишь очень красивую женщину, то в этой ленте впервые раскрылся ее талант трагической актрисы.

Возможно, именно тогда ее заметил великий Федерико Феллини. Он сравнивал ее с летучей мышью за грацию и пластику, говорил, что нашел идеальное лицо для героини своего нового фильма. Это был фильм «Сладкая жизнь». Затем Эме сыграла главную роль и в другом фильме Феллини – «8 ½». В обеих картинах ее партнером был Марчелло Мастроянни. О совместной работе она вспоминала с удовольствием: «Это был мой любимый актер. Человек, о котором можно только мечтать, с ним было прекрасно, очень весело работать».

В 1961 году выходит на экраны один из лучших фильмов французской «новой волны» – «Лола» Жака Деми. Анук играет в нем главную роль танцовщицы кабаре и одинокой матери. Танцует она великолепно, уроки балета в детстве явно не прошли даром. Следующий взлет, ставший, как потом окажется, зенитом артистической карьеры Анук, произошел в 1966 году. На экраны вышел фильм Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Мужчина – это Жан-Луи Трентиньян, женщина – Анук. Блестящий актерский дуэт, поразительно правдоподобная игра. Пришедший на смену сказкам Голливуда европейский неореализм показывал зрителям их самих – реальных мужчин и женщин, живущих реальной, невыдуманной жизнью, по-настоящему переживающих любовь. Героиню Анук Эме из фильма Лелуша полюбили мужчины и женщины всего мира. Говорят, что именно тогда появилась мода на дубленки, которую и носила на себе большую часть фильма главная героиня. В общем, Анук создала один из самых запоминающихся образов в истории мирового кинематографа. За эту роль она получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль, «Золотой глобус» и премию BAFTA.

В год всемирного успеха «Мужчины и женщины» Анук Эме снова вступает в брак. Ее третий муж, как и первый, – еврей, актер, певец и музыкант Пьер Бару, урожденный Эли Барух. Картина Лелуша принесла всемирную известность и ему. Дело в том, что в дуэте с Николь Круазий он исполнил песню «Мужчина и женщина», которая звучит в фильме. Их семейному счастью было отведено три года, ровно до следующей картины с участием Анук. В фильме «Свидание» Сидни Люмета у Анук была очередная главная женская роль и очередной звездный партнер – Омар Шариф. Шариф влюбился в нее во время съемок. Позднее он рассказывал: «Она была прекрасной, но странной. Она знала, как доставить мужчине удовольствие. Я думал жениться на ней, но предпочел независимость».

В «Жюстин», вышедшем на экраны в том же 1969 году, Анук сыграла в дуэте с Дирком Богардом, которого знала с юности. Действие картины происходит в 1938 году в Каире. Жюстин, которую играет Анук, – еврейка, причастная к антибританскому заговору по поставке оружия еврейскому подполью в Палестине. Во время съемок с актрисой много общалась фотограф Ева Арнольд. Позже она процитирует две фразы Анук о Холокосте. Первая: «Евреи склонны к страданию, но редко впадают в отчаяние». Вторая – из финальной сцены фильма «Дневник Анны Франк», в которой за семьей приходят фашисты: «Два последних года мы прожили в страхе. Теперь мы будем жить в надежде».

Несколькими годами раньше режиссер Роберт Олтмен предложил Анук Эме роль женщины, выжившей во время Холокоста в нацистском концлагере. Рабочее название было «Озеро Лугано», фильм должен был быть снят по сценарию Барбары Тернер. Анук очень понравился сценарий, она согласилась встретиться с Олтменом и Тернер. Все участники встречи вспоминают о ней по-разному, но очевидно одно – они не сумели найти общий язык, и фильм не был снят.

Но роль еврейки, выжившей в нацистском концлагере, актриса все же сыграла, хотя и гораздо позже, уже в нашем веке. В картине «Березовый луг», потому что название концлагеря Биркенау переводится как «лужок с березами». Ее героиня – французская еврейка Мирьям, чудом уцелевшая в концлагере. Мирьям приезжает в Биркенау 60 лет спустя, чтобы встретиться со своим страшным прошлым и разобраться в себе. На территории бывшего лагеря смерти она встречает другого человека, который тоже ищет ответы на сложные жизненные вопросы – немецкого фотографа Оскара, чей дед был офицером СС. О том, что сама Анук пережила во время Холокоста, она никогда не рассказывала (известно, что некоторые ее родственники погибли в эти годы). Но на премьере «Березового луга» она говорила, что очень важно, чтобы кинематограф запечатлел этот период в истории еврейского народа.

И у Олтмена, несмотря на несостоявшийся фильм «Озеро Лугано», Анук все же снялась. Четверть века спустя в картине «Высокая мода» в потрясающей компании – вместе с Софи Лорен, Джулией Робертс и Марчелло Мастроянни. А тогда, в 70-х, после фильма «Жюстин», Анук долгое время не появлялась на экране. За восемь последующих лет она снялась лишь в одном фильме – «Если бы пришлось начать сначала» Клода Лелуша. Именно эти восемь лет длился брак актрисы с ее четвертым и последним мужем, актером Альбертом Финни.

В отличие от многих других актрис, возраст никогда не создавал Анук проблем с поиском ролей. Последнюю четверть века она по-прежнему активно снимается, не только не скрывая своего возраста, но даже не боясь возможных насмешек над ним. В «Фестивале в Каннах» Генри Джеглома Анук сыграла престарелую кинозвезду.

За семь десятилетий своей кинематографической карьеры она снялась почти в сотне фильмов, получила множество престижных мировых кинопремий. Ее несколько раз включали в рейтинги самых сексуальных кинозвезд в истории кинематографа. Эмануэль Унгаро посвятил ей аромат духов «Дива».

Анук несколько раз была в Израиле, в том числе в качестве почетной гостьи Иерусалимского кинофестиваля, участвовала в благотворительных акциях в пользу Израиля. В ее послужном списке есть и роль персонажа из Торы – Вирсавии, жены царя Давида и матери царя Соломона (в телефильме «Соломон»). О своей жизни и карьере актриса говорит так: «Не было ни одного дня, когда я пожалела бы о том, что я это я. Я счастлива быть Анук Эме, мне нравится моя жизнь такой, какова она есть».

Алексей Алексеев