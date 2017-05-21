Жесткое противостояние в Молдове: Секс-меньшинства решили провести гей-парад аккурат в День семьи (UPDATE)

Сегодня в центре Кишинева не исключены столкновения между теми, у кого диаметрально противоположные взгляды на интимную жизнь.

Весьма неординарное событие ожидается сегодня в Кишиневе: представители ЛГБТ и те, кто их поддерживает, проведут акцию под названием «Без страха». Примечательно, что если ранее маршрут движения гей-парада тщательно скрывался, то в этом году организаторы объявили точное время и место: 21 мая, в 12.00, на пересечении улиц Букурешть и Измаильская.

Оттуда они пойдут в сторону Дворца Республики, где, по всей видимости, состоится закрытие «радужной недели». Любопытно, что до сегодняшнего дня гей-парады в Молдове длились совсем недолго: сурово настроенные граждане (некоторые в рясах) останавливали шествие, как могли: кто яйцами, кто камнями, кто недобрым словом.

В этот раз, возможно, провокаций тоже избежать не удастся, поскольку почти в это же время (в 11.00) в центре столицы проводится массовый праздник - День семьи, на который приглашаются представители традиционных семейных ценностей – особенно много всякого интересного будет для детей. Сложно себе представить братание участников одного и второго мероприятий.

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