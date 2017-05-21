В Кишиневе сорвали марш ЛГБТ-сообщества: Участников закидали яйцами

Шествие, которое так долго анонсировали, закончилось за полчаса и принесло неудобство жителям окрестных домов.

Сегодня в столице прошел парад ЛГБТ-сообщества под лозунгом «Без страха». Создалось такое впечатление, что сотрудников полиции было гораздо больше, чем самих участников шествия, по крайней мере охраняли их со всех сторон.

Еще до начала марша многие были недовольны: водители — заторами на дорогах, жители улиц, где проходил маршрут парада — тем, что их не пускают домой.

В целом, началось все довольно бодро — шли не очень быстро, в основном молча, хотя молодежь посмеивалась, делали торжественный вид.

Согласно озвученному плану, конечной точкой пути должен был стать Дворец Республики, поэтому на улице В. Александри представителей секс-меньшинств ждала «засада». Там обосновались верующие, которые пели псалмы, воздевали к небу иконы и кричали, что «Молдова — православная страна!». Кордон полиции стал просто немыслимым, православных от ЛГБТ сообщества отделяла стена из 7 с лишним рядов сотрудников полиции, готовых сдержать любой напор.

Но применять дубинки не пришлось. Не доходя до перекрестка участники марша спешно погрузились в автобусы. Пробивались внутрь, несмотря на давку и толчею, помогали тем, кто не помещался. Особенно отчаянные замотали лица и спрятались в бронированном транспорте. Никогда еще представители секс-меньшинств так не радовались автозакам! Подгоняли их яйца, которые полетели в толпу со стороны протестующих.

Кстати, нам удалось услышать версию, что так все и было задумано, мол никто и не собирался идти до Дворца, поэтому марш можно считать состоявшимся. Это уже проверить не удастся, спрашивать не у кого — все разошлись.

ЛГБТ сообщество с цветами...

Народ с иконами и детьми...

Лидия ТКАЧ