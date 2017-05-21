Слезную истерику молдаванок в Одессе из-за скандала с георгиевской лентой сняли на видео «нажившие врагов» радикалы

В центре Одессы украинские радикалы обнаружили автомобиль молдавской регистрации с прикрепленной георгиевской лентой.

Машина была припаркована на Соборной площади. Группа молодых людей принялась обвинять приехавших на этом автомобиле из Молдовы женщин в поддержке «российской агрессии». После этого блондинка принялась плакать. Один из радикалов, Сергей Стерненко, снимал на видео происходящее, затем он выложил ролик в Facebook и YouTube.

- Вам так приятно снимать, как девушка страдает? Вообще-то это личное, - сказала ему вторая девушка, приехавшая из Молдовы.

В ответ Стерненко заявил, что им нужно было думать прежде чем «надевать» на транспортное средство запрещенную на Украине георгиевскую ленту. Затем он задал провокационный вопрос третьей молдаванке: «Чей Крым?».

- Это ваши проблемы, разбирайтесь сами. Вы неправильно делаете. Прокололи колеса, потому что мы беззащитные. Вы себе только наживаете врагов со стороны Молдавии. Когда вы приедете к нам – я найду повод к вам придраться, - пригрозила она.

Затем эта молдаванка попыталась отвязать георгиевскую ленточку с антенны, но блондинка отговорила ее. Скандальные разборки закончились приездом полиции. Она составила протокол об административном правонарушении.

Как выяснилось, этот инцидент стал первым после принятия Верховной радой решения о запрете георгиевских лент в стране.