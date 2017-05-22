Европейская повестка дня, гражданское общество и противостояние с властями

Дионис Ченуша

Проведение реформ становится для властей сложной задачей, поскольку обязательства перед ЕС становятся более конкретными, а представители гражданского общества – более активными, придирчивыми и, соответственно, более опасными для политиков и проводимой ими неверной политики.

Хотя даваемые Брюсселю обещания становятся всё более чёткими, Кишинёву всё равно удаётся ими жонглировать путём наложения их друг на друга, затягивания или, наоборот, поспешности при их выполнении – в зависимости от своих политических приоритетов. Однако власти не могут манипулировать представителями неправительственного сектора, который принимает активное участие в отслеживании и фиксировании нарушений, допускаемых властями. Отсутствие контроля над независимым гражданским обществом вызывает раздражение у правящей партии, то есть у Демократической партии. Отчасти это происходит из-за гармоничного сотрудничества между неправительственным сектором и европейскими учреждениями. Ведь к мнению гражданского общества внимательно прислушиваются в Брюсселе, который остро нуждается в надёжных местных партнёрах в Молдове и других странах Восточного партнёрства, чтобы объективно оценивать реальное продвижение в ходе реформ.

Молдавские власти прилагают существенные усилия для создания положительного впечатления о себе у европейских учреждений, однако это впечатление опровергаются представителями независимого гражданского общества. Дела принимают новый оборот в связи с попытками Демократической партии изменить избирательную систему. С одной стороны, внутри гражданского общества возникает искусственный раскол, произведённый неправительственными ассоциациями, связанными с Демократической партией, которые вынужденно или добровольно поддерживают изменение избирательной системы. С другой стороны, провластные средства массовой информации пытаются дискредитировать независимое гражданское общество, связав его с непарламентской оппозицией. Следовательно, власти стремятся как разрушить монополию антиправительственного гражданского общества на отношения с Брюсселем, так и снизить доверие к нему.

Гражданское общество против гражданского общества

Раскол, который переживает гражданское общество, хотя и является искусственным, может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Во-первых, гражданское общество более не является безопасной базой для прогрессивных сил, которые сохраняют дистанцию и ведут объективное наблюдение за поведением властей. Ведь власти внедряют в неправительственный сектор организации, явным образом продвигающие политическую программу Демократической партии, что может подорвать доверие общества ко всему неправительственному сектору.

Вторым аспектом, который должен вызывать беспокойство, является масштабная кампания по дискредитации независимого гражданского общества, развёрнутая властями и поддерживаемая аффилированными гражданскими организациями. В качестве аргумента используется та симпатия, которую некоторые лидеры независимого гражданского общества испытывают к Майе Санду и непарламентской оппозиции.

Не в последнюю очередь, разжигание конфликтов внутри гражданского общества может отвлечь внимание от европейской повестки дня. Примирение двух лагерей внутри гражданского общества вряд ли возможно, с учётом того факта, что один из лагерей независим от властей, а о другом это можно сказать в меньшей степени, а то и вовсе нельзя. Поэтому в будущем возможна параллельная деятельность двух лагерей. В то время как первый сохранит своё критическое отношение к результатам властей в сфере европейской интеграции, второй будет ему противоречить, оценивая власти положительно.

Уязвимости подлинного гражданского общества

Гражданское общество по определению должно быть независимым от властей и, соответственно, противодействовать шагам, наносящим ущерб общественным интересам. Следовательно, в рамках этой концепции, подлинное гражданское общество в Молдове представляют те организации, которые выступают против изменения избирательной системы.

Помимо того, эти изменения дают преимущество Демократической партии, они сопровождаются вопиющим нарушением принципа прозрачности в принятии решений, игнорируют передовую практику в электоральной сфере и рекомендации гражданского общества, специализирующегося на избирательном законодательстве.

Однако подлинное гражданское общество имеет ряд слабых ключевых мест, которыми сегодня пользуются власти. Первой уязвимостью являются открытые симпатии отдельных представителей гражданского общества к непарламентской оппозиции. Очевидно, что эти симпатии не отражаются на качестве их экспертиз или отчётов по мониторингу властей. Но эти симпатии обеспечивают пропагандистским материалом проправительственные СМИ, которые изображают эти НПО в качестве политизированных структур.

Вторая слабость проистекает из отсутствия прочной связи с гражданами и регионами страны. Ведь их месседжи недостаточны для того, чтобы вызвать значительную мобилизацию граждан. Отчасти это обусловлено тем, что многие из этих организаций более влиятельны и шире представлены в столице, чем на уровне всей страны.

Наконец, доля подлинного гражданского общества весьма ограничена пропорционально и зависит от внешнего финансирования. Положение вещей может измениться, если Закон о 2% окажет помощь в финансовом укреплении неправительственного сектора и будет способствовать возникновению новых неполитических организаций. Достижение этой цели окажется длительным процессом, а аффилированный властям неправительственный сектор также сможет получать 2% от подоходного налога. Хотя качество и превыше всего, количество также имеет значение. Ведь власти ощущают себя менее комфортно, когда подвергаются давлению со стороны большего числа неправительственных организаций.

Вместо заключения…

Реформирование страны невозможно представить себе без наличия жизнеспособного гражданского общества. В то же время, работоспособность гражданского общества зависит от наличия независимых, активных и заслуживающих доверия НПО. Действия властей угрожают этим взаимосвязям, как за счёт дискредитации гражданского общества, так и за счёт содействия разделительным линиям внутри него.

Солидарность внутри независимого гражданского общества, как и солидарность со стороны граждан, имеют большое значение для восстановления равновесия. Даже если внешние партнёры сохранят своё доверие неизмененным, гражданское общество является для них партнёром со сложными ролями. С одной стороны, в отношении властей гражданское общество играет роль сторожевого пса, с другой же стороны – это нейтральный голос, который направляет общественное мнение. Таким образом, внешним партнёрам следует предусмотреть ряд действий для оказания поддержки независимому гражданскому обществу, помимо выделения финансовой помощи.

Наконец, представители независимого гражданского общества должны в полной мере взять на себя те риски, что следуют из сближения с политическими силами. Они должны продемонстрировать идеальную эквилибристику, чтобы совместить политический интерес с европейской интеграцией и личными политическими симпатиями.