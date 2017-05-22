Агентство по лекарствам подчинено правительству. Ради чего и ради кого?

Думитру БАРБАЛАТ

В «Официальном мониторе» опубликован закон, на основании которого агентство по лекарствам и медицинским изделиям из подчинения министерства здравоохранения перейдет в подчинение правительству.

В 2013 году на основании закона №92/2012 о медицинских изделиях путем преобразования агентство по лекарствам было реорганизовано в агентство по лекарствам и медицинским изделиям, являющееся административным органом, подведомственным министерству здравоохранения.

И вот, со ссылкой уже на другой закон, - №1456/1993 о фармацевтической деятельности - агентство по лекарствам и медицинским изделиям переходит в прямое подчинение правительства.

Получается, агентство создано на основании одного закона, но передается в подчинение правительства другим законом. Оба закона органические, имеют один статус. При возникновении противоречия между двумя законодательными актами, имеющими равную юридическую силу, применяются положения последнего по времени принятия. То есть приоритет имеет закон №92/2012.

Таким образом, законодатель, принимая решение о передаче агентства по лекарствам и медицинским изделиям из подчинения минздрава в подчинение правительства, нарушил принципы законодательства, предусмотренные законом о законодательных актах №780/2001.

Напомним, что национальная компания медицинского страхования так же находится в прямом подчинении правительства.

Таким образом, много говорят о медицинской системе – а на практике системы нет. Ее, и так хрупкую, все время ломают о колено. Минздрав и министр здравоохранения сетуют на то, что НКМС, а теперь и агентство по лекарствам и медицинским изделиям, не подчиняются отраслевому министерству и министру. Что же это за система, в которую вмешивается правительство, где нет возможности управлять структурами, призванными быть при отраслевых министерствах и внедрять политики отраслей, что предусматривает закон о министерствах?

Во имя реализации политики государства в ведении министерств могут создаваться административные органы в организационно-правовых формах агентств, государственных служб и государственных инспекций.

Создают их при министерствах, а затем отбирают – себе, на пятый этаж.

Для чего и для кого концентрируют власть, а, возможно, и определенные денежные потоки, если аппарат правительства не способен управлять приобретенными структурами? Ведь начиная с 1 января в структуре госканцелярии ликвидированы специализированные управления.

Пример прошлой недели, с обысками и арестами в агентстве безопасности пищевых продуктов, - еще одно доказательство. Ведь ни в агентстве, ни в госканцелярии даже не смогли уточнить, кому конкретно подчиняется это агентство, которое также в 2014 году было изъято из подчинения минсельхоза и передано в подчинение правительства.