Манифестанты „Без страха” были встречены яйцами и пакетами с водой

Марш „Без страха”, организованной в воскресенье, 21 мая, Центром информации Гендердок-М, не прошел без инцидентов. Группа христиан разбросала яйцами и пакетами с водой представителей ЛГБТ сообщества. Чтобы избежать стычек, участников марша погрузили в автобусы полиции, передает IPN.

„В прошлом году нас было 300 человек, но сегодня нас было больше. Мы не можем назвать конкретную цифру, но было распределено примерно 400-500 футболок. Пришли люди, для которых права человека что-то значат”, - заявила координатор Программы лоббирования и адвокации прав ЛГБТ в рамках Гендердок-М Анжела Фролова.

„Сегодня мы прошли пять кварталов свободы. Мы показали, что там, где когда-то был лед, теперь могут быть цветы, там, где однажды были яйца, теперь это дождь цветов”, - сказала исполнительный директор Гендердок-М Анастасия Данилова.

С другой стороны, группа христиан носила плакаты с надписью: „Молдова-православная страна” и „Нет пропаганде гомосексуализма”.

Несмотря на то, что путь был заблокирован, и марш ЛГБТ был прерван, организаторы расценили марш как наиболее успешным и самым крупным.

В то же время, по инициативе президента Игоря Додона, который выразил несогласие с проведение марша ЛГБТ, на площади Великого Национального Собрания состоялся Семейный фестиваль – событие в поддержку традиционных семейных ценностей.

По словам заместителя начальника Генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка, в воскресенье, 21 мая, в стране прошло 41 уличное культурно-художественное мероприятие. Для обеспечения общественного порядка было задействовано более 3000 сотрудников Министерства внутренних дел.