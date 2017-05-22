Президент Додон не в ладах с географией // Он отправился в «столицу» Турции — Стамбул

Президент Республики Молдова Игорь Додон, в программе которого в том числе изменение истории, путает столицы. В сообщении на фейсбуке глава государства объявил об официальном визите в Турцию, написав, что Стамбул — столица этой страны. Спустя примерно четыре часа Додон исправил ошибку.

Столица Турции — Анкара.

Игорь Додон с 21 по 23 мая совершает визит в Турцию, чтобы принять участие в саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). В рамках визита он встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Греции Прокописом Павлопулосом, вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой, премьер-министром России Дмитрием Медведевым и другими чиновниками.