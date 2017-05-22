Общество Прогноз погоды в Молдове на эту неделю Новая неделя начнется с кратковременных грозовых дождей. Максимальная температура воздуха 22 мая в центральных и южных районах страны составит +19ºC. Ночью на севере республики ожидаются осадки, а днем столбики термометров покажут +17ºC. Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, во вторник и среду на всей территории Молдовы будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха днем будет варьироваться в пределах от +17 до +20 градусов. В четверг в северных районах республики вероятны умеренные осадки. В пятницу в центре и на юге страны ожидается до +25ºC.



В субботу пройдут кратковременные дожди. Завершится неделя переменной облачностью, без осадков.

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