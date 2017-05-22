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Спорт
Каноист Олег Тарновский завоевал серебряную медаль на Кубке мира
22.05.2017

В субботу, 20 мая, на проходящем в Португалии 1-м этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Монтемор-о-Вэльо, молдавский гребец Олег Тарновский завоевал серебряную медаль в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 1000 метров.

Олег Тарновский выступает за сборную Молдовы вместе с братом с 2013 года.

В копилке его наград серебряная медаль в сезоне 2015 года в Милане в зачёте одиночных каноэ на дистанции 500 метров и бронзовая медаль чемпионата Европы 2016 года. 

На этапах Кубка Мира это третий подиум Олега, в прошлом году он был 1 и 3 на этапе в Рачице.


 
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