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Здоровье
Штраф в 7500 евро и лишение родительских прав ждут молдаван в Италии за отказ от вакцинации ребенка
22.05.2017

 Отныне уроженцы Молдовы, проживающие в Италии, будут обязаны проводить вакцинацию своих детей.

Соблюдения этих процедур будут требовать в связи с новым законом, принятым в этой стране, которому обязаны подчиняться и выходцы из нашей страны. Если ребенок не будет привит, ему будет закрыт доступ в детский сад и школу, а родители получат штраф либо и вовсе будут лишены родительских прав.

При этом количество обязательных прививок в Италии для детей от 0 до 6 лет выросло с 4 до 12. В перечень включены прививки от кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы, а также от менингита. - При подаче документов в любое учебное учреждение и граждане Италии, и иностранцы будут обязаны представить книжку со списком всех полученных прививок. Если какой-либо прививки не будет, ее необходимо будет сделать.

В случае отказа, родителей ждет наказание. Это может быть штраф до 7500 евро или лишение родительских прав, - отмечается в сообщении местной прессы. Ранее новорожденный 2 дней от роду в состоянии комы был доставлен в столичный Центр Матери и ребенка.


 
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