Пока Плахотнюк заковывает молдаван в финансовые «кандалы», Канду борется с российскими «гибридными угрозами»

Сергей ТКАЧ

Эксперты утверждают, что молдавские СМИ искажают действительность и занимаются линчеванием политиков. Но Андриан Канду не согласен – во всем виноваты русские.

Пропаганда, массовая дезинформация, энергетика и «замороженный конфликт»

На саммите председателей парламентов стран Центральной и Восточной Европы 17-18 мая с.г. в Польше Андриан Канду, представляющий Молдову, озвучил основные, на его взгляд, вызовы в области безопасности. К ним Канду отнес пропаганду, массовую дезинформацию, энергетику и «замороженные конфликты». Возможно, на это выступление не стоило бы обращать внимание, если бы сам оратор не имел отношение к возникновению реальных, а не мнимых угроз, и не вводил бы в заблуждение общественность.

Для управления массовым сознанием угрозы, особенно внешние, используются с незапамятных времен. Именно поэтому политики постоянно вбрасывают в общество самые разные страшилки и выпячивают их. Если внимание человека приковано к потенциальной опасности, формируется так называемое «туннельное видение» и реалии окружающего мира уже в расчет не берутся. Такой обыватель глубоко не задумывается над тем, что происходит вокруг него и не понимает, кто на самом деле формирует угрозы. И когда рядовой гражданин не в состоянии отличить реальные угрозы от мнимых, ему на «помощь» приходят политики. Именно поэтому Андриан Канду во время межпарламентских дискуссий взволновано и пафосно говорил о "гибридной угрозе", исходящей от российских СМИ.

Русские идут!

Почему в последнее время Запад и его сателлиты столько внимания уделяют «российской пропаганде», и действительно ли СМИ этой страны представляет особую опасность для обычных граждан?

До появления в мировом информационном пространстве RT и других российских международных продуктов здесь существовал монополизм. Исследователи показали, что около 90% главных мировых СМИ принадлежит очень узким финансово-олигархическим кругам. И эти «избранные» фактически диктовали информационную повестку дня всей планете. В каждой стране транслировались одни и те же сообщения и выдавались строго определенные мнения. С появлением международных российских СМИ монополия Запада в распространении новостей была разрушена. В информационное пространство вошли новые темы, события и интерпретации. И у западных элит возник дискомфорт.

Зрители узнали неудобную правду о деятельности своих правительств, и выяснили, что главные мировые СМИ не просто утаивают правду, а беспардонно лгут. И им все равно кого атаковать и обливать грязью Путина или Трампа, лишь бы была команда «Фас!». Так у мировой аудитории с глаз постепенно стала спадать пелена. Тогда в западных столицах принялись создавать департаменты контрпропаганды. На их стороне в борьбу с российской «угрозой» включился и официальный Кишинев. На деньги европейцев даже парламентариев и правительственных чиновников стали обучать методам борьбы с пропагандой.

Когда в своем глазу не замечаешь «бревна»

Однако в условиях Молдовы бить в набат по поводу российской информационной угрозы – занятие опрометчивое и немножко смешное. Ведь в это же время по кабельным сетям свободно транслируются переполненные антироссийской риторикой украинские телеканалы. Широко представлены в информационном пространстве Молдовы и румынские СМИ, которые также односторонне освещающие ситуацию в регионе и мире. И это означает, что у российских информационных продуктов нет привилегий, они конкурируют за аудиторию, как и все остальные. И их запрет или ограничение будут вызывать лишь повышенный интерес.

Однако особую пикантность заявлениям Андриана Канду о российской информационной «угрозе» добавляет факт того, что его партийный босс и родственник, Влад Плахотнюк, создал свою медийную империю именно благодаря доходам, полученным от трансляции российского «Первого канала». Это самый выгодный медиапроект в Молдове, и он принес холдингу олигарха десятки миллионов долларов.

А ведь помимо этого, все молдавские зрители знают, что четыре основных телеканала, входящих в медиаимперию Влада Плахотнюка, являются, по сути, рупорами партийной пропаганды. Они по всем вопросам жестко транслируют точку зрения ДПМ. Например, с весны 2017 г. телевизионные станции олигарха агрессивно пропагандируют одномандатную систему голосования, предложенную демократами.

Телеканалы не только игнорируют неудобные взгляды конкурентов, но и шельмуют политиков. Вот почему разговоры молдавских властей о борьбе с пропагандой словно ситуация в известной поговорке – в чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не замечаешь и бревна.

Искажение действительности и линчевание политиков

Еще более нелепыми и странными выглядят призывы спикера молдавского парламента бороться с дезинформацией.

В последнем анализе, проведенном группой экспертов, содержится неутешительный вывод: «Большинство молдавских СМИ принадлежат определенным группам интересов, и часть из них служат инструментом для манипулирования общественным мнением».

По мнению Петру Маковея, директора API, молдавские СМИ захвачены, они преднамеренно и систематически искажают действительность, чтобы оправдать захват государственных учреждений группами интересов». Маковей также считает, что СМИ больше не выполняют своей социальной функции по объективному информированию общества. Авторы исследования обнаружили, что телеканалы, входящие в холдинг GMG (Prime TV, Publika TV, Канал 2, Канал 3) в течение последних трех лет выступают в качестве инструмента отвлечения внимания от противоправных действий властей, стали орудием линчевание оппонентов.

Политолог Игорь Боцан говорит, что ситуация в области СМИ стала еще хуже, чем год назад. Власти заявляют ЕС о выполнении на 94% обязательств, взятых в так называемой «дорожной карте» по СМИ, а на самом деле ничего не сделано.

Весьма характерным является недавний эпизод с польским европарламентарием Михаэлем Бони. Телеканалы холдинга Влада Плахотнюка полностью исказили смысл его выступления на пленарном заседании, посвященном Молдове, представив «белое» «черным». Об этом говорится в релизе пресс-службы Европарламента. Сам евродепутат потребовал от телеканалов опровержения.

Однако в дезинформации обвиняются не только телеканалы, контролируемые ДПМ, но и сам спикер парламента, объявивший в Варшаве непримиримый бой фейковым новостям.

Сразу два политических лидера решили подать в суд на Андриана Канду и 15 СМИ за «ложь и дезинформацию граждан Молдовы», «клевету и дискредитацию». Это председатель партии "Наш дом - Молдова" Григорий Петренко и лидер PAS Майя Санду.

Увы, на саммите в Польше молдавский спикер умолчал о том, что в Молдове уже давно изобретена и успешно используется уникальная технология борьбы с дезинформацией - калиброванная ложь собственного производства.

Приднестровский конфликт: на словах одно, на деле - другое

В отличие от эфемерных пропаганды и дезинформации, «замороженный конфликт» не может не быть угрозой безопасности. Если говорить о приднестровском, то это был один из редких конфликтов, которому эксперты не пророчили «размораживания», а наоборот говорили, что у него есть серьезный потенциал для урегулирования. Но так было до сих пор.

После того как Молдова заключила соглашение об ассоциации с ЕС, а фактически перешла под внешнее управление, все предыдущие договоренности с левым берегом Кишинев отменил. Последнее, на чем сошлись стороны конфликта, – Берлинский протокол 2016 г. Но и он не выполняется. Да и сами контакты почти прекратились. Кишинев совместно с Киевом использует тактику давления на Тирасполь. Украина и Молдова договорились о совместном пограничном контроле на приднестровском участке. Приднестровье выступает против данного подхода и заявило, что обратится к Москве для размещения ее представителей на пунктах пропуска. В ответ Киев угрожает полностью закрыть все пункты пропуска «до полного восстановления территориальной целостности Молдовы». И чтобы в Тирасполе не сомневались в решительности намерений Киева объявлено о запрете транзита продовольствия в непризнанную ПМР без одобрения Молдовы. Любой наблюдатель за ситуацией в регионе понимает, что это не последняя мера Киева, и что на Приднестровье оказывается силовое давление. И если ситуация и дальше будет развиваться в том же ключе, то обострение конфликта неизбежно.

Но конечный результат будет получен обратный ожидаемому. Во-первых, очевидное давление на Приднестровье сплачивает местные элиты и население. А, во-вторых, силой добиться полной капитуляции Тирасполя также не удастся. Почему? Ответ - в событиях 1991 г. - 1992 г.

Как видим, подход кишиневских властей к «замороженным конфликтам» точно такой же как и к пропаганде с дезинформацией: на словах одно, на деле - другое. Поэтому возникает резонный вопрос: не приведут ли чрезмерно активные совместные действия Кишинева и Киева к «размораживанию» приднестровского конфликта, как и обещал в свое время президент Порошенко? Ведь если бы цели были другими, то мы бы сейчас наблюдали равноправный диалог «правого» и «левого» берегов. А этого нет.

Меняем зависимость от России на зависимость от ЕС

Очень смахивает на разводку и действия молдавских властей в области энергетики. Зависимость в энергопоставках является опасной. Но вместо зависимости от поставок газа и электричества от российских производителей предлагается зависимость от европейцев. Сейчас строится газопровод Яссы-Кишинев, но затраты на проведение системы будут включены в будущие тарифы. Никто не ведет речь о качестве румынского газа или о том, будут ли молдаване, как и прежде, платить за кубометры, или как европейцы за единицы энергии? И почему поставки российского газа в Германию – это безопасно, а в Молдову –«угроза»?

То же самое и с электроэнергией. Никто не спорит, что соединение с европейской системой энергоснабжение - дело благое. Но вот потянут ли нищие молдаване европейские цены? Посмотрите, какой скачок цен на электроэнергию произошел по требованию Запада в Украине. Та же схема реализуется и в регулировании тарифов на воду в Кишиневе. Для выплаты взятых «Апэ-Канал» кредитов в мае повышены цены на воду и канализацию. И впереди новый взлет, так как надо будет выплачивать очередные кредиты. В энергетике используется та же смертельная «кредитная петля».

Сегодня в поставках электроэнергии куда важнее не смена поставщика, а наведение жесткого порядка. Это относится и к деятельности распределительных сетей, где процветают злоупотребления, и к тендерам по закупкам. Если ранее на молдавских потребителях наживались молдо-приднестровские посредники, то теперь украинские и молдавские олигархи.

Настоящая угроза

По сути, весь этот разговор об угрозах похож на историю о воре, который первым кричит «Держите вора!». Потому что главная угроза в области безопасности – сама нынешняя молдавская власть. Сегодня режим использует разговоры о безопасности с одной целью – отвлечь внимание от собственных действий и негативных результатов.

Доказательств этому - бесчисленное множество. Самые говорящие общеизвестны.

За годы независимости стремительно сократилось население, фактически на четверть. Из 2.8 млн. оставшихся около 800 000 человек уехало на заработки за границу. Только в последние годы, после введения безвизового режима с ЕС, 160 000 граждан навсегда покинули страну.

Молдова погрязла в долгах. Минфин на днях сообщил, что внешний долг вырос до $6.6 миллиарда. Львиная доля создана в последние годы правительством ДПМ. Если к нему добавить $6.5 миллиарда долга Газпрому и сравнить с годовым бюджетом государства размером чуть более полутора миллиардов долларов, то ясно, что каждый молдаванин уже навечно закован в финансовые «кандалы» демократами, а РМ живет с кредитной петлей на шее.

Экономика и социальная сфера разрушены, органы правопорядка и судебная система действуют в интересах узкой группы лиц. Власть в стране захватили клептократы, что продемонстрировала пресловутая «кража века» и то, что виновные до сих пор не наказаны.

Партии и депутаты парламента покупаются как обычный товар, в результате высший законодательный орган контролирует группировка, имеющая поддержку не более 4% населения.

По приказу «вашингтонского обкома»

Когда Андриан Канду рассказывал в Варшаве об угрозах безопасности, его шеф, председатель ДПМ Влад Плахотнюк, отправился на частном самолете в США, чтобы получить «добро» от новой администрации на свои действия. Если Вашингтон поддержит изменения избирательной системы, предложенные Плахотнюком, то существующий марионеточный режим получает шанс управлять Молдовой еще 4 года. На поездку в США со своими приближенными молдавский олигарх потратил – по данным СМИ – около миллиона долларов. Но принадлежащие олигарху телеканалы не сообщили об этой интересной подробности. Собственно им сейчас не до того. Пришло время с удвоенной силой вести борьбу с российской «пропагандой», разоблачать «дезинформацию», объяснять, как Россия «закабаляет» Молдову, используя свои энергетические ресурсы, и мешает «интеграции» страны, поддерживая приднестровских сепаратистов.

Так они и работают: пока Плахотнюк заковывает молдаван в финансовые «кандалы», Канду борется с российскими «гибридными угрозами».