Игорь Додон и Дмитрий Медведев обсудили экономическое сотрудничество между Молдовой и Россией

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился в Стамбуле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Произошло это на полях саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"По тем позициям, по которым мы договаривались с Владимиром Путиным - у нас есть серьезные продвижения и по экспорту, и по миграционной политике. За первые 3 месяца 2017 года, рост экспорта в Россию вырос на 42%. А по отдельным профильным для нас позициям - экспорт вырос в 5-7 раз", - отметил Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Кроме этого, глава государства поблагодарил руководство Российской Федерации за оказанную помощь в миграционной амнистии для молдавских граждан.

"Встреча, которая проходит у нас с Вами сегодня, в рамках саммита - это хорошая возможность сверить часы. Посмотреть, как продвигается реализация ваших договоренностей с Президентов РФ, и в целом как развивается экономическое сотрудничество между нашими странами. Скажем откровенно, за последние годы там было много проблем. А сейчас у нас появилась возможность двигаться вместе вперед, стараться те или иные проблемы, которые сформировались исправить те комплексные проблемы, которые скопились у наших стран за это долгое время", - отметил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Actualitati.md напоминает, что сегодня, 22 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана официально открыл саммит, приуроченный к 25-летию Организации Черноморского экономического сотрудничества под председательством.

Саммит проходит в Стамбуле, в повестке форума - амбициозные проекты в энергетике, экологии и транспорте, например, разработка общей автомагистрали вокруг Черного моря и развитие портовой инфраструктуры. По итогам заседания будет принята соответствующая декларация.

В работах юбилейного саммита принимает участие Президент Республики Молдова Игорь Додон.