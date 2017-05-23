Как объясняет известный молдавский политический аналитик малочисленность акций протеста в нашей стране

Известный политический аналитик Виктор Чобану считает, что люди разочарованы протестами 2009 года. Граждане страны недовольны результатами, которые показала проевропейская власть за годы своего правления. Так объясняет политический аналитик малочисленность протестов, что проводятся в последнее время в нашей стране.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу прокомментировать последний антиправительственный протест, аналитик заявил, что «он был довольно масштабным, но посмотрим, что будет в следующий раз», потому что, по его мнению «в следующий раз протест будет массовым».

Виктор Чобану заявил, что «в 2015 году была зарегистрирована максимальная численность протестующих, и с тех пор такого масштаба акций протеста не было». «Этому есть объяснения. Скорее всего, люди разочарованы тщетностью протестов. Требования никто не выполнил. Ничего не произошло. Власть отреагировала тем, что было принято сомнительное постановление Конституционного суда о проведении прямых выборов президента страны.

Этот ловкий, но незаконный ход власти превратил объединившихся протестующих в избирательных конкурентов, разобщив их. Теперь всех протестующих сложно снова объединить, тем более что социалисты, которые также были среди участников акций протеста, теперь находятся у власти в лице главы государства Игоря Додона», — уточнил аналитик.

Вместе с тем, Чобану сравнил протесты в Молдове с протестами в Румынии, отметив в данном контексте, что в Молдове отсутствует средний класс. «В Румынии общество мобилизовалось без участия политических партий, на этом даже был сделан акцент. В соседней стране существует средний класс общества – люди, получающие достойные заработки в своей стране, и не желающие ее покидать. Они будут протестовать и по более незначительным, чем у нас поводам (хищение миллиарда или изменение избирательной системы). У нас эта прослойка общества отсутствует У нас население состоит из очень богатых людей и из очень бедных, которых у нас более 90%», — заявил он.

В данном контексте аналитик также отметил, что молодежь очень разочарована после протестов прошлых лет. «Те акции протеста изменили власть, но политики, называвшие себя проевропейцами, сделали все возможное, чтобы молодежь сегодня покидала страну. Проевропейская власть не принесла с собой перемены, на которые рассчитывала молодежь», — заявил политический аналитик.

Михаела Коноваль